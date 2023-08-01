Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на изображении человека за 5 секунд

С этой картинкой-головоломкой смогут справиться лишь самые внимательные люди с удивительными возможностями.

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Нужно найти человека на картинке / фото: brightside.me

Оптические иллюзии и головоломки - это отличный способ понять, насколько вы внимательный и наблюдательный человек. Наши глаза не могут сразу передать мозгу правильное изображение именно из-за этой ошибки восприятия.

Далеко не каждый человек может справиться с такой задачкой и понять, где именно спрятана ошибка. Такие головоломки дают возможность проверить свои когнитивные способности и помочь сосредоточиться.

Мы предлагаем вам разобраться с очень интересной головоломкой. Перед вами картинка, на которой изображены птички. Вам нужно внимательно рассмотреть картинку и найти на ней человека.

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Главное здесь мыслить нестандартно, ибо эта оптическая иллюзия не так проста, как кажется на первый взгляд. Лишь самые внимательные люди смогут найти человека. На все у вас есть всего 5 секунд. Если вы справитесь, у вас высокий IQ.

Нужно найти человека на картинке / фото: brightside.me

Где спрятался человек

Если вы смогли найти человека за 5 секунд, то мы можем вас поздравить. Если не смогли, то не стоит расстраиваться. Попробуйте выполнить задачу, не ограничивая себя во времени.

Мы предупреждали о том, что мыслить надо нестандартно. Внимательно рассмотрите центральную часть картинки. Не пытайтесь искать человека за птицами, лучше охватите взглядом целое изображение.

Нужно найти человека на картинке / фото: brightside.me

Ранее мы публиковали сложную головоломку, в которой ответ найдут только люди с высоким IQ на последний пример. С этой математической головоломкой справится не каждый. С ней все не так однозначно, как кажется изначально.

Также мы предлагали разобраться с головоломкой, в которой нужно найти лишнее число за 15 секунд. Справиться с ней смогут только самые внимательные.

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