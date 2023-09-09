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Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2023, 05:30
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Техника Бейбилайтс делает образ невероятно стильным и не требует кардинальных изменений.
волосы, окрашивание волос
Как правильно покраситься в блондинку / Коллаж: Главред, фото: instagram/stilist_alena, instagram/denisloreal

Каждая женщина выглядит на все 100%, когда ухаживает за собой и делает это правильно. Даже окрашивание волос может полностью изменить образ и сделать его шикарным. Однако одним из самых коварных оттенков является блонд.

Даже тем, кто годами красится в блондинку, не всегда удается добиться хорошего результата. Ведь не все могут покрасить правильно волосы в блонд без желтизны.

Кроме того, многие женщины серьезно попортили свои волосы, пытаясь стать блондинкой. Ведь ни для кого не секрет, что именно этот оттенок является самым вредным, он сильно "палит" волосы. Если что-то сделать неправильно, то они станут как солома, будут сухие и могут начать сильно ломаться.

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Однако выход есть. С помощью одной техники окрашивания можно превратиться в блондинку без вреда для волос. Эта чудесная техника называется Бейбилайтс.

Техника Бейбилайтс

Бейбилайтс - вид мелирования, который помогает стать блондинкой без вреда для волос. Эта техника не требует высветления всех прядей и не является кардинальным изменением.

Наверняка многие боятся так рисковать, ведь не всем идет блонд. Эта техника позволяет вам как минимум посмотреть на то, идет ли вам этот цвет. К тому же такое окрашивание выглядит необычно и очень стильно.

С помощью Бейбилайтс создается эффект бликов, выгорания прядей на солнце. Все выглядит очень натурально и красиво. Подобное окрашивание подходит всем обладательницам волос натурального оттенка. Но если у вас слишком темные волосы, то лучше не делать пряди слишком белыми, такой контраст будет выглядеть не очень красиво. В таком случае лучше использовать светло-каштановый оттенок или медный. Главное осветлять пряди не более, чем на 3 тона.

Светлые блики визуально увеличивают объем прически, делают ее живой и динамичной, освежая образ.

Окрашивание волос Бейбилайт

При использовании этой техники прокрашиваются пряди у лица и небольшая часть волос по бокам. Эта техника чем-то похожа на эйртач, но ее исполнение занимает меньше времени.

Стоит обратить внимание на длину стрижки. Если у вас короткие волосы, то лучше делать пряди тонкими, в основном - ближе к лицу. Если волосы длинные, то можно осветлять отдельные пряди и окрашивать волосы слоями. Особое внимание стоит уделять верхнему слою.

Не стоит окрашивать пряди от самых корней, это будет выглядеть неестественно.

Важно: перед любым окрашиванием волос стоит проверить, нет ли у вас аллергии на краску или компоненты в ней.

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