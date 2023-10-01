Кого лучше не пускать в дом 2 октября, чтобы не навлечь беду: старые приметы

По новому календарю 2 октября церковь почитает память святых мучеников Киприана и Иустины. Они жили в III веке в Антиохии.
Изначально они были язычниками, но потом Иустина приняла веру во Христа. Киприан был чародеем и пытался навести на нее порчу, но Иустина все время молилась и злые чары не действовали на нее. Тогда Киприан сжег все свои колдовские книги и окрестился. Из-за этого их жестоко пытали и казнили.
Что можно делать 2 октября
- В этот день нужно сходить в церковь. Там стоит попросить заступничества у Киприана и Иустины. Предки верили, что это защитит от нечистой силы, которая в этот день охотится на слабых духом людей.
- В этот день можно собирать свеклу, пастернак и щавель. Из них стоит приготовить заготовки на зиму.
- Этот день считается удачным для стрижки и окрашивания.
- Девушки в этот день занимались рукоделием, вышивали рубашки.
Что нельзя делать 2 октября
1. Нельзя 2 октября пускать в дом чужих людей или животных. Они могут принести с собой порчу и болезнь. Предки верили, что в этот день нечистая сила выдает себя за незнакомцев и бродячих животных.
2. Нельзя 2 октября пить алкоголь и ругаться. Это может привести к потере рассудка, благосостояния и появлению серьезных болезней.
3. Нельзя 2 октября оставлять детей без присмотра даже на пару минут. Предки верили, что детей могут сильно напугать бесы.
4. Нельзя 2 октября начинать новые и важные дела. Считается, что эта затея не увенчается успехом.
Приметы 2 октября
- Если в этот день появился иней, то погода будет сухой и солнечной.
- Если в этот день дожди и холодный ветер, то зимой будут сильные морозы.
- Если ветер дует с восточной или северной стороны, то скоро будет зимняя стужа.
- Если листья с деревьев быстро опадают, то скоро ударят холода.
- Если пошел снег, то скоро начнется зимняя погода.
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