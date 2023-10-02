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Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 05:00
Что нельзя делать 3 октября. Старые приметы и важные запреты, которые защитят от неприятностей.
погода, приметы
Что нельзя делать 3 октября / фото: pexels

По новому календарю 3 октября церковь почитает память афинского мученика и философа Дионисия Ареопагита. Он был родом из Афин, в Египте изучал астрологию. Когда он вернулся домой, то стал членом верховного суда.

Дионисий встретился с апостолом Павлом, который проповедовал в Афинах, и обратился в христианство. После смерти апостола он отправился проповедовать в западные страны. Епископа поймали и приговорили к смерти.

Что можно делать 3 октября

  • В этот день нужно спрятать в карман осиновый кол. Он мог защитить от лихорадок.
  • В стакан нужно налить колодезную воду и положить в нее 3 горячих угля. Также нужно добавить ложку соли и обрызгать этой водой руки и ноги. Предки верили, что такой обряд защитит от дурного глаза, проклятия.
  • Это отличный день для похода в баню. Также можно проводить лечебные процедуры.

Что нельзя делать 3 октября

1. Нельзя 3 октября рассказывать о своем счастье. Это может привести к дурному глазу и завистники все разрушат.

видео дня

2. Нельзя 3 октября резать домашнюю птицу. Это может притянуть в жизнь неприятности и болезни.

3. Нельзя 3 октября делать крупные покупки.

Приметы 3 октября

  • Если коровы и овцы ревут, то грядет ненастье.
  • Зайцы и кроли набрали жиру - к суровой зиме.
  • Если этот день теплый, то раньше Артемьевого дня холодов не будет.
  • Перелетные птицы улетели на зимовку - к скорому похолоданию и ранней зиме.

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