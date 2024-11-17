Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Что можно делать 18 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 18 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день ворона ходит по земле

Почему в этот день нельзя есть из посуды

Почему именно в этот день нужно заняться стиркой

18 ноября церковь почитает память святых мучеников Платона и Романа. Как сообщает Главред, Платон родился в Анкире в христианской семье. Он был братом врача Антиоха.

Платон активно проповедовал, выступал против язычества. В итоге его арестовали и заставили отречься от веры, но он отказался. Платона избивали, морили голодом и пытались подкупить, но он стоял на своем. Правитель приказал обезглавить его.

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Святой Роман был дьяконом Кесарии и проповедовал в городе Антиохия. Роман выступил с призывом сохранить веру во Христа прямо во время одного из языческих праздников. В итоге его казнили и приказали отречься от веры. Из-за того, что Роман отказался, ему вырвали язык, после чего сожгли.

Что можно делать 18 ноября

В этот день нужно устроить большую стирку. Это благоприятный для повседневных дел.

В этот день нужно помолиться. У святых просили безопасной зимы и исцеления от болезней.

В этот день нужно сделать деревянные обереги. Считается, что это убережет от нечистой силы.

Что нельзя делать 18 ноября

1. Нельзя 18 ноября менять работу. Считается, что вы не задержитесь на новом месте.

2. Нельзя 18 ноября есть из любой посуды, кроме деревянной. Предки верили, что вы призовете к себе проблемы с деньгами.

3. Нельзя 18 ноября есть мясо. Нужно придерживаться правил Рождественского поста.

Приметы 18 ноября

Если в этот день ворона ходит по земле, то скоро придет тепло.

Если в этот день вокруг Луны свет, то будет снегопад.

Если в этот день деревья стоят в инее, то будет скорая оттепель.

Если в этот день вьюга, то на Масленицу будет много снега.

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