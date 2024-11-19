Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день сорока прячется под крышу
- Почему в этот день нельзя брать в руки острые предметы
- Зачем предки ставили веник перед входом в дом
20 ноября церковь отмечает Предпраздничество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в храме начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию и готовиться к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Также в этот день церковь почитает память святого Григория Декаполита. Как сообщает Главред, он родился в конце VII – начале VIII века на территории современной Малой Азии. Он был родом из богатой и знатной семьи. В юном возрасте он решил стать монахом. В монастыре он получил глубокое духовное воспитание и стал следовать за Христом.
Он вел аскетичный образ жизни, молился и постился. Также он проповедовал христианство среди язычников, боролся с иконоборцами, защищал православную традицию чествования святых образов.
Что можно делать 20 ноября
- В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в семейных делах, об удаче и защите от болезней.
- В этот день нужно помириться с людьми, которых вы обидели.
- В этот день нужно постирать белье. Считается, что это защитит дом от недугов и неприятностей.
- В этот день нужно есть только постную еду, так как продолжается Рождественский пост.
- В этот день нужно поставить веник перед входом в дом и повесить нож. Предки верили, что если это упадет, то значит в гости пришел человек с негативной энергетикой.
Что нельзя делать 20 ноября
1. Нельзя 20 ноября торопиться. Считается, что в спешке вы можете наделать ошибки.
2. Нельзя 20 ноября отправляться в дальний путь. Иначе путешествие будет неудачным.
3. Нельзя 20 ноября брать в руки острые предметы. Предки верили, что вы можете навлечь на себя беды.
4. Нельзя 20 ноября давать и брать деньги взаймы. Считается, что вы сами можете оказаться в сложной ситуации.
Приметы 20 ноября
- Если в этот день сильный снег, но слабый ветер, то погода будет ясной.
- Если в этот день сорока прячется под крышу, то зима будет суровой.
- Если в этот день куры рано идут на насест, то будет мороз.
- Если в этот день тетеров сел на верхушку дерева, то будут солнечные дни.
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