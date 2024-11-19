Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

Ангелина Подвысоцкая
19 ноября 2024, 23:16
99
Что можно делать 20 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от влияния людей с негативной энергетикой.
приметы
Что нельзя делать 20 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день сорока прячется под крышу
  • Почему в этот день нельзя брать в руки острые предметы
  • Зачем предки ставили веник перед входом в дом

20 ноября церковь отмечает Предпраздничество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в храме начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию и готовиться к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Также в этот день церковь почитает память святого Григория Декаполита. Как сообщает Главред, он родился в конце VII – начале VIII века на территории современной Малой Азии. Он был родом из богатой и знатной семьи. В юном возрасте он решил стать монахом. В монастыре он получил глубокое духовное воспитание и стал следовать за Христом.

видео дня

Он вел аскетичный образ жизни, молился и постился. Также он проповедовал христианство среди язычников, боролся с иконоборцами, защищал православную традицию чествования святых образов.

Что можно делать 20 ноября

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в семейных делах, об удаче и защите от болезней.
  • В этот день нужно помириться с людьми, которых вы обидели.
  • В этот день нужно постирать белье. Считается, что это защитит дом от недугов и неприятностей.
  • В этот день нужно есть только постную еду, так как продолжается Рождественский пост.
  • В этот день нужно поставить веник перед входом в дом и повесить нож. Предки верили, что если это упадет, то значит в гости пришел человек с негативной энергетикой.

Что нельзя делать 20 ноября

1. Нельзя 20 ноября торопиться. Считается, что в спешке вы можете наделать ошибки.

2. Нельзя 20 ноября отправляться в дальний путь. Иначе путешествие будет неудачным.

3. Нельзя 20 ноября брать в руки острые предметы. Предки верили, что вы можете навлечь на себя беды.

4. Нельзя 20 ноября давать и брать деньги взаймы. Считается, что вы сами можете оказаться в сложной ситуации.

Приметы 20 ноября

  • Если в этот день сильный снег, но слабый ветер, то погода будет ясной.
  • Если в этот день сорока прячется под крышу, то зима будет суровой.
  • Если в этот день куры рано идут на насест, то будет мороз.
  • Если в этот день тетеров сел на верхушку дерева, то будут солнечные дни.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

00:30Украина
Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

23:50Мир
Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

22:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 20 ноября: Овнам - удачный день, Водолеям - счастливое событие

Гороскоп на завтра 20 ноября: Овнам - удачный день, Водолеям - счастливое событие

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Быкам - проблемы с зубами, Козлам - трудности

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

США готовят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюанс

США разрешили Украине наносить удары вглубь РФ: какой есть нюанс

Последние новости

00:32

Российская девушка Джонни Деппа спровоцировала слухи о помолвке с актером

00:30

РФ запустила ударные беспилотники: в Киеве прогремели взрывы

19 ноября, вторник
23:50

Удары ATACMS по целям в РФ: названо число ракет на вооружении ВСУ

23:42

"Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным

23:16

Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
22:57

Ольга Харлан рассказала про собственную "смерть": "Какой-то трэш"

22:53

Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

22:28

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

22:10

РФ сбила лишь часть: известно сколько ракет ATACMS запустила Украина по РФ - СМИ

Реклама
22:04

Мощные взрывы в двух областях: в РФ прилеты после атаки беспилотниковВидео

21:56

В семье "Шарлотты" из "Секса в большом городе" произошло несчастье

21:51

"Моя самая нежная": Пресняков обратился к любимой женщине - не жене

21:44

Демобилизация в Украине: в Раде рассказали о сроках принятия законопроекта

21:31

Проиграл битву с раком: в США скончался 35-летняя звезда сериалов

21:16

Оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов: военный рассказал детали

21:04

"Что же с тобой стало": в сети застыдили солистку популярной российской группы

20:56

В Белом доме впервые отреагировали на изменение ядерной доктрины РФ: что известно

20:51

Враг режет логистику и бросает резервы на штурм: полковник ВСУ назвал направление

20:40

Не испортятся и не замерзнут: где и как правильно хранить летние шины зимой

20:20

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Реклама
20:08

Зимний дедлайн наступает: какие задачи необходимо закончить в саду в ноябре

20:04

Сколько людей на рисунке: правильно смогут посчитать только самые внимательные

19:56

Всего 4 ингредиента: роскошный салат с крабовыми палочками на Новый год 2025Видео

19:45

Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву: СМИ раскрыли детали

19:28

Количество аварий сокращено на 80%: что означает новая разметка в виде белых кругов

19:10

Как спикер МИД РФ Захарова устроила истерию из-за ракет Атакамсмнение

19:09

Свет будут отключать в течение всего дня: как будут действовать графики 20 ноября

19:08

Украина получит еще две партии истребителей F-16 от Дании: стали известны детали

19:00

Гости будут приятно удивлены: как красиво сложить салфетки на праздничный стол

18:57

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

18:50

Обновление ядерной доктрины РФ: Зеленский назвал реальные намерения Путина

18:47

Прямые контакты президентов: Зеленский рассказал о переговорах с командой Трампа

18:31

Шанс озолотиться на тысячи гривен: как найти антиквариат на секонд-хендах

18:27

"Украина должна усилить мобилизацию": у Байдена назвали главную проблему ВСУ

18:23

Британия выделила рекордную сумму для ВСУ на покупку дронов

17:52

Популярного ведущего мобилизовали - уже проходит ВВК

17:48

Как дешево кормить кур: 2 самых лучших варианта, которые советуют фермерыВидео

17:32

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

17:31

Удар ракетами ATACMS по складу в Брянской области: Зеленский впервые отреагировалВидео

17:24

За Украину, здоровье и счастливую жизнь: три самые сильные молитвы к святому Николаю

Реклама
17:07

"Не стоит питать иллюзий": полковник ВСУ оценил угрозу оккупации ряда городов

16:38

Вступление Украины в ЕС: когда состоится первый кластер переговоров - ЗеленскийВидео

16:26

Как никогда не потерять любимые серьги: интересный лайфхак с пуговицей

16:19

Каминская показала, как ее лицо и тело выглядят через полгода после пластики

16:15

Уменьшение мобилизационного возраста и индексация пенсий: Зеленский выступил в Раде

15:58

В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду

15:55

Почему разрешение США бить по России может оказаться ловушкой для Украинымнение

15:54

Дания предоставит 130 млн евро украинскому ОПК: подробности

15:50

Зеленский рассказал о ситуации со светом в Украине: к чему готовиться украинцам

15:35

"Конфликт с участием НАТО": в Кремле выдали новое абсурдное заявление о войне

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять