Придет настоящая беда: что ни в коем случае нельзя брать в руки 20 ноября

Что можно делать 20 ноября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от влияния людей с негативной энергетикой.

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Что нельзя делать 20 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сорока прячется под крышу

Почему в этот день нельзя брать в руки острые предметы

Зачем предки ставили веник перед входом в дом

20 ноября церковь отмечает Предпраздничество Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день в храме начинают читать молитвы, посвященные торжественному событию и готовиться к празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Также в этот день церковь почитает память святого Григория Декаполита. Как сообщает Главред, он родился в конце VII – начале VIII века на территории современной Малой Азии. Он был родом из богатой и знатной семьи. В юном возрасте он решил стать монахом. В монастыре он получил глубокое духовное воспитание и стал следовать за Христом.

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Он вел аскетичный образ жизни, молился и постился. Также он проповедовал христианство среди язычников, боролся с иконоборцами, защищал православную традицию чествования святых образов.

Что можно делать 20 ноября

В этот день нужно помолиться. У святого просили помощи в семейных делах, об удаче и защите от болезней.

В этот день нужно помириться с людьми, которых вы обидели.

В этот день нужно постирать белье. Считается, что это защитит дом от недугов и неприятностей.

В этот день нужно есть только постную еду, так как продолжается Рождественский пост.

В этот день нужно поставить веник перед входом в дом и повесить нож. Предки верили, что если это упадет, то значит в гости пришел человек с негативной энергетикой.

Что нельзя делать 20 ноября

1. Нельзя 20 ноября торопиться. Считается, что в спешке вы можете наделать ошибки.

2. Нельзя 20 ноября отправляться в дальний путь. Иначе путешествие будет неудачным.

3. Нельзя 20 ноября брать в руки острые предметы. Предки верили, что вы можете навлечь на себя беды.

4. Нельзя 20 ноября давать и брать деньги взаймы. Считается, что вы сами можете оказаться в сложной ситуации.

Приметы 20 ноября

Если в этот день сильный снег, но слабый ветер, то погода будет ясной.

Если в этот день сорока прячется под крышу, то зима будет суровой.

Если в этот день куры рано идут на насест, то будет мороз.

Если в этот день тетеров сел на верхушку дерева, то будут солнечные дни.

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