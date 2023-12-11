Не делайте это 13 декабря, чтобы не навлечь на себя беду: строгие запреты и приметы

13 декабря церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения и Ореста. Они жили во времена правления императора Диоклетиани в Армении и пострадали во время гонений на христиан. Так, например, Авксентий был священником Аравийской церкви. Его поймали и начали пытать, это своими глазами увидел Евстратий, который был мэром Саталиона. Он был тайным христианином, но его поймали и заживо сожгли.
Самого же Авксентия бросили в тюрьму, а потом обезглавили. Мученице Евгении вырвали язык, а потом отрубили руки и ноги, после чего голову. Такое наказание она получила за свою веру. Что касается Ореста, то он был молодым воином, который тайно исповедовал христианство. Об этом узнали и отправили его на суд. За веру его сожгли на горячей металлической решетке.
Что можно делать 13 декабря
- В этот день стоит остаться дома. Считалось, что все ведьмы устраивают шабаш, поднимают снежный вихрь, которым могут заморозить людей.
- В этот день можно проводить различные ритуалы, гадания и любовные привороты. Предки пытались узнать свою судьбу и гадали на желание.
Что нельзя делать 13 декабря
1. Нельзя 13 декабря ссориться и ругаться. Это может привлечь нечистую силу, которая принесет в жизнь серьезные проблемы.
2. Нельзя 13 декабря седлать белую лошадь. Предки верили, что это к беде.
3. Нельзя 13 декабря оставлять веник и обувь на пороге. Считается, что в этот день ведьмы могут украсть вещи, которые там стоят.
4. Нельзя 13 декабря отказывать в помощи. Иначе вы сами можете оказаться в затруднительном положении.
5. Нельзя 13 декабря оставлять дома беспорядок. Если нарушить запрет, то вы потеряете много денег.
Приметы 13 декабря
- Если в этот день большие и белые кучевые облака, то скоро будет снежная метель.
- Если ночью холодно, а днем тепло, то зима будет переменчивой.
- Если в этот день поют синички, то весна будет ранней.
- Если сороки роются в снегу, то скоро будет оттепель.
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