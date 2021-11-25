Обретете богатство и удачу: как привлечь деньги на Новый год 2022

Как привлечь деньги на Новый год 2022 / pixabay

Новый год 2022 совсем скоро. Каждый мечтает быть счастливым и финансово удачным в будущем году. Специалисты рассказали, что нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы все ваши желания исполнились.

Хозяйки должны знать, что новогодний стол должен быть красивым и богатым. Чтобы задобрить Тигра должны преобладать блюда из мяса.

А вот, чтобы привлечь удачу и успех в будущем году, на столе должна быть композиция из 7 зеленых свечей. Это поможет вашему дому обрести семейное благополучие и финансовый достаток.

Специалисты рекомендуют под скатерть положить крупные купюры.

Хозяйкам нужно обязательно испечь праздничный новогодний пирог, а в выпечку положить пару монет. Кому первому попадется, того ждет успех в 2022 году.

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Что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу в новогоднюю ночь

Хозяйки должны все убрать со стола и помыть посуду. А вот крошки трогать категорически запрещено. Их стоит оставить на новогоднем столе до самого утра.

Эксперты советуют каждому члену семьи 1 января подержать в руках деньги. Это позволит избежать финансовых потерь и неудач.

А еще нельзя доставать из кошелька все деньги до Нового года.

Специалисты также называют самую важную финансовую примету, которая работает всегда.

31 декабря в 18:00 перед празднование Нового года положите под порог монетку или купюру. Это позволит притянуть в ваш дом финансовые потоки и небывалый достаток.

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