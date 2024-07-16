Очистите дом от негатива: что нужно выбросить 17 июля - приметы

17 июля церковь почитает память святой великомученицы Марины. Как сообщает Главред, она родилась в семье языческого жреца по имени Эдессиус. Мать умерла, когда Марина была еще ребенком. Отец отдал девочку на воспитание в деревню. В 12 лет она услышала о христианстве, вдохновилась примером верующих и приняла крещение.
Девушка посвятила всю свою жизнь Христу, сохраняла целомудрие и служила Богу. В 15 лет красоту девочки заметил правитель Олимврием и предложил ей выйти за него замуж. Он поставил одно условие - отказаться от веры. Но девушка решила остаться преданной Христу. Правитель разгневался и приказал подвергнуть Марину жестким пыткам и бросить в тюрьму. Там ей явился дьявол в виде дракона, но она победила его крестом и молитвой. Ей также явился ангел и исцелил ее раны. В конце концов ее казнили, отрубив ей голову.
Что можно делать 17 июля
- В этот день нужно отдать как можно больше старых и ненужных вещей. Считается, что это очистит атмосферу в доме.
- В этот день нужно заниматься любыми домашними делами. Это считается благоприятный день для такого.
- В этот день нужно помолиться. У святой Марины просили здоровья и счастья.
Что нельзя делать 17 июля
1. Нельзя 17 июля давать и брать деньги взаймы. Также нельзя дарить вещи, связанные с огнем. Предки верили, что так вы отдадите весь талант.
2. Нельзя 17 июля девушкам ходить с распущенными волосами. Считается, что в них может прятаться нечистая сила.
Приметы 17 июля
- Если в этот день чайки сидят на воде, то будет жаркая погода.
- Если в этот день тепло, то такой же будет и сентябрь.
- Если в этот день гром, то зима будет морозной.
Что стоит учитывать читателю
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