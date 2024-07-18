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Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2024, 16:22
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Что нельзя делать 19 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы, церковь
Что нельзя делать 19 июля / фото: УНИАН

19 июля церковь почитает память святой преподобной Макрины. Как сообщает Главред, она родилась в благочестивой христианской семье. Девушка получила хорошее воспитание и образование, с детства была воспитана в христианской вере и добродетели.

Макрина обручилась, но ее жених умер еще до свадьбы. После этого она приняла решение не жениться и вместе с матерью основала монастырь на семейном имении в Анессе, где стала монахиней. В этом монастыре многие женщины обрели духовное совершенство.

Что можно делать 19 июля

  • В этот день нужно убрать все скошенное сено. Считалось, что если этого не сделать, то дожди испортят его.
  • В этот день нужно постоять под дождем. Предки верили, что тогда вы будете здоровыми целый год.

Что нельзя делать 19 июля

1. Нельзя 19 июля ходить в грязной одежде. Считается, что это притянет серьезные беды.

видео дня

2. Нельзя 19 июля поднимать дорогую вещь, которая лежит на дороге. Иначе все неприятности бывшего владельца придут в вашу жизнь.

3. Нельзя 19 июля выяснять отношения и ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

Приметы 19 июля

  • Если в этот день солнечно и тепло, то бабье лето будет долгим.
  • Если в этот день идет дождь, то урожай будет плохим.
  • Если в этот день похолодало, то непогода затянется надолго.
  • Если в этот день сухо, то будет большой урожай.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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