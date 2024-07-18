Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

19 июля церковь почитает память святой преподобной Макрины. Как сообщает Главред, она родилась в благочестивой христианской семье. Девушка получила хорошее воспитание и образование, с детства была воспитана в христианской вере и добродетели.
Макрина обручилась, но ее жених умер еще до свадьбы. После этого она приняла решение не жениться и вместе с матерью основала монастырь на семейном имении в Анессе, где стала монахиней. В этом монастыре многие женщины обрели духовное совершенство.
Что можно делать 19 июля
- В этот день нужно убрать все скошенное сено. Считалось, что если этого не сделать, то дожди испортят его.
- В этот день нужно постоять под дождем. Предки верили, что тогда вы будете здоровыми целый год.
Что нельзя делать 19 июля
1. Нельзя 19 июля ходить в грязной одежде. Считается, что это притянет серьезные беды.
2. Нельзя 19 июля поднимать дорогую вещь, которая лежит на дороге. Иначе все неприятности бывшего владельца придут в вашу жизнь.
3. Нельзя 19 июля выяснять отношения и ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.
Приметы 19 июля
- Если в этот день солнечно и тепло, то бабье лето будет долгим.
- Если в этот день идет дождь, то урожай будет плохим.
- Если в этот день похолодало, то непогода затянется надолго.
- Если в этот день сухо, то будет большой урожай.
Что стоит учитывать читателю
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