Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

27 июля церковь почитает память преподобного Стефана Чудотворца. Считается, что он исцелял от паралича, эпилепсии, избавлял людей от немоты. В этот день у него просят об исполнении заветных желаний.
Что можно делать 27 июля
- В этот день нужно мыться новым куском мыла. Это касается одиноких женщин, которые мечтают выйти замуж. Новое мыло может смыть все плохое и в жизнь придут перемены.
- 27 июля можно спать на ржаной соломе. Также люди могут обвешивать себя пучками соломы, крепить на поясницу и плести венок на голову. Это подарит новые силы и крепость духа.
Что нельзя делать 27 июля
1. Нельзя 27 июля приносить в дом деньги, найденные на улице. Предки считали, что ими нужно подмести порог возле дома и потом потратить на еду и вещи для нуждающихся. Иначе эти деньги привлекут в дом бедность.
2. Нельзя 27 июля подходить в лесу к незнакомым животным или детям. Считается, что в их лице скрывается темная сила, которая может затянуть в глухую чащу.
3. Нельзя 27 июля вставать против ветра. Особенно это касается тех, кому в последнее время улыбается удача. Если так сделать, то в жизни может начаться черная полоса.
Приметы 27 июля
- Если погода сухая, то очень будет теплой.
- Если при восходе солнце ярко-красное, то будет дождь.
- Если гром тихий, то дождь закончится быстро.
- Если края облаков нечеткие, то погода ухудшится.
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