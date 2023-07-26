Почему 27 июля нельзя подходить к чужим детям: приметы и запреты

Что нельзя делать 26 июля. Важные приметы и запреты дня, чтобы не притянуть бедность и не потерять удачу.

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Что нельзя делать 27 июля / pixabay

27 июля церковь почитает память преподобного Стефана Чудотворца. Считается, что он исцелял от паралича, эпилепсии, избавлял людей от немоты. В этот день у него просят об исполнении заветных желаний.

Что можно делать 27 июля

В этот день нужно мыться новым куском мыла. Это касается одиноких женщин, которые мечтают выйти замуж. Новое мыло может смыть все плохое и в жизнь придут перемены.

27 июля можно спать на ржаной соломе. Также люди могут обвешивать себя пучками соломы, крепить на поясницу и плести венок на голову. Это подарит новые силы и крепость духа.

Что нельзя делать 27 июля

1. Нельзя 27 июля приносить в дом деньги, найденные на улице. Предки считали, что ими нужно подмести порог возле дома и потом потратить на еду и вещи для нуждающихся. Иначе эти деньги привлекут в дом бедность.

2. Нельзя 27 июля подходить в лесу к незнакомым животным или детям. Считается, что в их лице скрывается темная сила, которая может затянуть в глухую чащу.

видео дня

3. Нельзя 27 июля вставать против ветра. Особенно это касается тех, кому в последнее время улыбается удача. Если так сделать, то в жизни может начаться черная полоса.

Приметы 27 июля

Если погода сухая, то очень будет теплой.

Если при восходе солнце ярко-красное, то будет дождь.

Если гром тихий, то дождь закончится быстро.

Если края облаков нечеткие, то погода ухудшится.

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