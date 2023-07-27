Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

Что нельзя делать 28 июля. Все строгие приметы и запреты дня.

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Что нельзя делать 28 июля / pixabay

28 июля церковь почитает память святого равноапостольного великого князя Владимира. В этот день отмечается и День Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. Считается, что после крещения Владимир Великий прекратил военных походы и воевал лишь с кочевниками.

В этот день также принято чтить память святых Кирика и Иулитты. Сообщается, что Иулитта была состоятельной женщиной, но рано стала вдовой и воспитывала сына Кирика в христианской вере на территории Римской империи. Однако позже там начались гонения на христиан, из-за чего они попытались скрыться. Однако женщину с сыном поймали и вскоре их казнили.

Что можно делать 28 июля

Этот день лучше проводить на воздухе. Считается, чем краснее светит солнце, тем полезнее его лучи для здоровья.

28 июля принято идти в храмы, молиться, принимать участие в Крестном ходе, торжественном молебне, посвященному князю Владимиру.

Что нельзя делать 28 июля

1. Нельзя 28 июля смотреть ночью на звездное небо. Увидеть падающую звезду - значит привлечь большие беды. Предки считали, что падающие звезды - это души мертвых.

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2. Нельзя 28 июля заниматься хозяйственными делами. Женщинам не стоит устраивать масштабную готовку, стирать вещи, шить или убирать. Но при этом хозяйка может хорошо вымыть окна, открыть их, чтобы солнечные лучи защищали дом от зла.

3. Нельзя 28 июля продавать собранный урожай. Собирать его можно только для лично пользования.

4. Нельзя 28 июля жаловаться на судьбу. Потом это недовольство может лишь удвоиться. Лучше держать в этот день плохие мысли при себе.

5. Нельзя 28 июля вступать в перепалку. В этот день нужно больше радоваться своим и чужим успехам.

6. Нельзя 28 июля оставлять детей на улице без присмотра. Злые духи могут охотиться на одиноких и наивных людей.

7. Нельзя 28 июля ставить на стол спиртное. Это усилит риск упустить удачу.

Приметы 28 июля

Если липа пожелтела, то осень будет поздней.

Если в траве громко стрекочут кузнечики, то будет засуха.

Если жуки летают низко, то погода будет хорошей.

Если ботва моркови поникла, то скоро будут проливные дожди.

Если вечером лег туман, то утром будет дождь.

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