Почему 29 июля нельзя ни в коем случае месить тесто: старые приметы и запреты

29 июля церковь почитает память святителя Тихона из Кипра. В народном календаре это считается днем Тихона Тихого. Считается, что у него проявился дар чудотворения. Еще в юном возрасте он раздавал хлеб беднякам.
Тихон искоренял остатки язычества, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Язычникам он пытался донести Слово Божье. На Руси считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, а звери хоронятся в норы.
Что можно делать 29 июля
- В этот день можно устраивать пиры. На Руси еду и вино вывозили на поле и угощали работников. Застолье продолжалось до самого вечера, были песни и пляски. Предки верили, что если нагие девственницы оббегут грядки, то урожай будет богатым.
- 29 июля можно молиться и обращаться к святому Тихону с просьбами. У Тихона просили избавить от переживаний, тревог, испуга или навязчивых мыслей.
Что нельзя делать 29 июля
1. Нельзя 29 июля предаваться лени. Даже если у вас выходной не стоит сидеть без дела.
2. Нельзя 29 июля месить тесто. Предки верили, что использование муки для приготовления блюд в этот день может привести к денежным трудностям.
3. Нельзя 29 июля строить. Считается, что даже капитальный ремонт или открытие нового бизнеса может принести разочарование.
4. Нельзя 29 июля ругаться и ссориться. Даже обиды могут испортить жизнь.
5. Нельзя 29 июля приглашать на свидание. Также не нужно делать предложение руки и сердца или жениться, это не лучший день для начала совместной жизни.
Приметы 28 июля
- Если скотина днем спит и пьет мало воды, то погода испортится.
- Если рыба в воде мечется, то будет ливень.
- Если млечный путь на небе хорошо виден, то погода будет ясной.
- Если кузнечики в траве замолкли, то будет дождь.
- Если воробьи играют, то день будет теплый.
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