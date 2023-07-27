Почему 29 июля нельзя ни в коем случае месить тесто: старые приметы и запреты

Что нельзя делать 29 июля. Все строгие приметы и запреты дня, чтобы не стать бедным и не спугнуть удачу.

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Что нельзя делать 29 июля / фото: pexels

29 июля церковь почитает память святителя Тихона из Кипра. В народном календаре это считается днем Тихона Тихого. Считается, что у него проявился дар чудотворения. Еще в юном возрасте он раздавал хлеб беднякам.

Тихон искоренял остатки язычества, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Язычникам он пытался донести Слово Божье. На Руси считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, а звери хоронятся в норы.

Что можно делать 29 июля

В этот день можно устраивать пиры. На Руси еду и вино вывозили на поле и угощали работников. Застолье продолжалось до самого вечера, были песни и пляски. Предки верили, что если нагие девственницы оббегут грядки, то урожай будет богатым.

29 июля можно молиться и обращаться к святому Тихону с просьбами. У Тихона просили избавить от переживаний, тревог, испуга или навязчивых мыслей.

Что нельзя делать 29 июля

1. Нельзя 29 июля предаваться лени. Даже если у вас выходной не стоит сидеть без дела.

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2. Нельзя 29 июля месить тесто. Предки верили, что использование муки для приготовления блюд в этот день может привести к денежным трудностям.

3. Нельзя 29 июля строить. Считается, что даже капитальный ремонт или открытие нового бизнеса может принести разочарование.

4. Нельзя 29 июля ругаться и ссориться. Даже обиды могут испортить жизнь.

5. Нельзя 29 июля приглашать на свидание. Также не нужно делать предложение руки и сердца или жениться, это не лучший день для начала совместной жизни.

Приметы 28 июля

Если скотина днем спит и пьет мало воды, то погода испортится.

Если рыба в воде мечется, то будет ливень.

Если млечный путь на небе хорошо виден, то погода будет ясной.

Если кузнечики в траве замолкли, то будет дождь.

Если воробьи играют, то день будет теплый.

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