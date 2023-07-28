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Приметы на 30 июля: что нельзя делать, чтобы не потерять много денег

Ангелина Подвысоцкая
28 июля 2023, 21:47 обновлено 28 июля, 21:49
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Что нельзя делать 30 июля. Приметы и запреты, которые спасут от беды в доме.
лето, приметы,
Что нельзя делать 30 июля / pixabay

30 июля церковь почитает память великомученицы Марии Антиохийской. Предки считали эту дату очень опасной для здоровья и жизни. Они пытались не выходить из дома без надобности.

В этот день принято просить прощения у высших сил и молиться за здоровье.

Что можно делать 30 июля

  • В этот день можно и даже нужно работать по хозяйству.
  • 30 июля нужно избавиться от старых и ненужных вещей. Но не стоит их выбрасывать, важно отдать их нуждающемся.
  • В этот день нужно стричься. Предки считали, что это позволит избавиться от неприятных мыслей.

Что нельзя делать 30 июля

1. Нельзя 30 июля давать в долг деньги. Это может привести к тому, что вы сами потеряете деньги в будущем.

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2. Нельзя 30 июля делиться зажигалками, свечами или спичками. Если нарушить этот запрет, то вы рискуете остаться без денег.

3. Нельзя 30 июля смотреть на молнию. Предки считали, что это может повредить глаза, зрение может начать ухудшаться.

4. Нельзя 30 июля ходить с распущенными волосами. Считалось, что в них может спрятаться нечистая сила, которая сделает молодую девушку злой, капризной и раздражительной, а также оставит без жениха.

5. Нельзя 30 июля говорить о важном при звуках грома. Этот разговор может привести к ссоре и краху планов.

6. Нельзя 30 июля оставлять открытыми окна. Предки считали, что в дом может проскочить нечисть.

Приметы 30 июля

  • Если была гроза, то осень будет дождливой, а зима холодной.
  • Если насекомые беспокоятся, то это к ненастью.
  • Если на воде много чаек, то погода будет теплой.
  • Если день теплый, то зима будет холодной.

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