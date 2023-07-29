Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

31 июля церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре - Емельянов день. Считается, что Емилиан был рабом. Он проник в храм язычников и уничтожил идолов.
Позже он сам сдался из-за того, что за это начали избивать старика, который просто проходил рядом. Язычники бросили Емилиана на костер, но он умер лишь после того, как огонь полностью угас.
Что можно делать 31 июля
- В этот день нужно много работать. Предки считали, что нужно работать, не жалея своих сил.
- 31 июля нужно ходить в баню. Однако делать это стоит аккуратно - без крестика, а выходя оставить кусок мыла.
- Можно стричь волосы. Они быстро отрастут и в жизнь придет новое благо.
Что нельзя делать 31 июля
1. Нельзя 31 июля переедать. Предки считали, что в этот день стол должен быть сдержанным.
2. Нельзя 31 июля красить волосы. Особенно это касается цвета, который отличается от родного.
3. Нельзя 31 июля выходить на улицу без крестика. В этот день могут разгуливать злые духи.
4. Нельзя 31 июля жениться. Считается, что брак будет недолгим и будет приносить несчастье. Это касается и важных переговоров, их лучше перенести.
Приметы 31 июля
- Если ель к низу без шишек, то зима будет поздней.
- Если укусила муха, то будет ненастье.
- Если пчелы летают низку, то дождя не будет.
- Если раки зарываются в песок, то будет гроза.
- Если листья на березе желтеют, то приближается осенняя погода.
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