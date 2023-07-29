Что нужно сделать 31 июля, чтобы привлечь новое благо: приметы и запреты

Что нельзя делать 31 июля. Очень важные приметы и строгие запреты.

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Что нельзя делать 31 июля / фото: pexels

31 июля церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского. В народном календаре - Емельянов день. Считается, что Емилиан был рабом. Он проник в храм язычников и уничтожил идолов.

Позже он сам сдался из-за того, что за это начали избивать старика, который просто проходил рядом. Язычники бросили Емилиана на костер, но он умер лишь после того, как огонь полностью угас.

Что можно делать 31 июля

В этот день нужно много работать. Предки считали, что нужно работать, не жалея своих сил.

31 июля нужно ходить в баню. Однако делать это стоит аккуратно - без крестика, а выходя оставить кусок мыла.

Можно стричь волосы. Они быстро отрастут и в жизнь придет новое благо.

Что нельзя делать 31 июля

1. Нельзя 31 июля переедать. Предки считали, что в этот день стол должен быть сдержанным.

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2. Нельзя 31 июля красить волосы. Особенно это касается цвета, который отличается от родного.

3. Нельзя 31 июля выходить на улицу без крестика. В этот день могут разгуливать злые духи.

4. Нельзя 31 июля жениться. Считается, что брак будет недолгим и будет приносить несчастье. Это касается и важных переговоров, их лучше перенести.

Приметы 31 июля

Если ель к низу без шишек, то зима будет поздней.

Если укусила муха, то будет ненастье.

Если пчелы летают низку, то дождя не будет.

Если раки зарываются в песок, то будет гроза.

Если листья на березе желтеют, то приближается осенняя погода.

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