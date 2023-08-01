Почему 1 августа нельзя поднимать деньги на улице: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать 1 августа. Очень важные приметы и строгие запреты, чтобы не навлечь беду.

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Что нельзя делать 1 августа / фото: pexels

1 августа церковь почитает память преподобной Мокрины. В народном календаре - Мокринин день. Считается, что Мокрина приняла монашество после внезапной смерти своего жениха. Она провела в молитвах Богу всю свою оставшеюся жизнь.

С началом августа наши предки начинали готовиться к осени, собирали урожай, шли за грибами. На Руси считали, что после Мокрининого дня начинает ухудшаться погода и начинаются дожди.

Что можно делать 1 августа

В этот день можно просить здоровья. При чем просить не только для себя, но и для своих родных. Также нужно помолиться о благополучии в доме, счастье в семейной жизни и скорейшем наступлении мира.

1 августа нужно заняться уборкой в доме.

Сон в ночь с 31 июля на 1 августа сулит благополучие, его нужно запомнить.

Что нельзя делать 1 августа

1. Нельзя 1 августа поднимать деньги на улице. Особенно это касается тех, которые лежат орлом вверх. Подобное может притянуть проблемы.

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2. Нельзя 1 августа ходить грязным. В этот день обязательно нужно помыться и убрать в помещении.

3. Нельзя 1 августа ходить на рыбалку. Также не стоит забивать домашний скот.

4. Нельзя 1 августа прогонять приблудных животных. Их стоит покормить, приласкать. Тогда вы привлечете благополучие, достаток и добрые вести.

Приметы 1 августа

Если в ночь на 1 августа увидели красивую птицу, то скоро встретитесь с любимым человеком.

Если приснились маки, то ожидайте знакомства с влиятельным человеком.

Если идет дождь, то погода осень будет сырая.

Если небо ясное, то впереди будет полтора месяца засухи.

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