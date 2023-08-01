Почему 2 августа нельзя смотреть в зеркало и на свою тень: приметы и запреты

Что нельзя делать 2 августа, чтобы не навлечь беду и болезни. Старые приметы и строгие запреты.

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Что нельзя делать 2 августа / фото: pexels

2 августа церковь почитает память пророка Ильи. В народном календаре - Ильин день. Он считается первым девственником Ветхого Завета, рожденный за 900 лет до Рождества Христова.

Считается, что именно Илия смог публично доказать существование истинного Бога. Он якобы был взят на небо живым в огненной колеснице.

Что можно делать 2 августа

В этот день нужно прийти в церковь, помолиться и почтить память святого.

2 августа можно ходить на ярмарки и гуляния. Также можно готовить разные блюда, связанные с огнем - например, жарить шашлыки или печь пироги.

В Ильин день можно разводить костры и прыгать через них. Считается, что это принесет удачу, защитит от бед и болезней.

Что нельзя делать 2 августа

1. Нельзя 2 августа купаться в водоемах. В этот день есть большой риск утонуть.

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2. Нельзя 2 июля смотреть на себя в зеркало. Особенно это касается людей в пенсионном возрасте и тех, кто болеет.

3. Нельзя 2 августа надевать дорогие украшения. Считается, что они могут потеряться или их украдут. А владельцы этих украшений могут навлечь большие проблемы.

4. Нельзя 2 августа физически работать. Это может оскорбить пророка Илью.

5. Нельзя 2 августа пускать в дом бездомных животных. Это может привлечь ссоры среди домочадцев.

6. Нельзя 2 августа смотреть на собственную тень. Это чревато большими проблемами со здоровьем.

Приметы 2 августа

Если в этот день сухо, то 6 недель не будет дождя.

Если во время дождя дует сильный ветер, то погода улучшится.

Если дождя нет, то будет много пожаров.

Если гром беспрерывный, то будет град.

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