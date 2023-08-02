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Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

Ангелина Подвысоцкая
2 августа 2023, 16:22 обновлено 2 августа, 16:27
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Что нельзя делать 3 августа. Приметы и запреты, которые помогут привлечь удачу.
цветы, погода, приметы
Что нельзя делать 3 августа / фото: pexels

3 августа церковь почитает память преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Затворника. В народном календаре - Безмолвник или Молчальник. Наши предки на Руси считали, что все работы в этот день нужно совершать безмолвно. На Онуфрия начинали готовить место для зерна и проветривали закрома.

В этот день также вспоминают о девяти святых, из которых особо выделяют пророка Иезекииля.

Что можно делать 3 августа

  • В этот день можно начинать собирать яблоки, но есть их не нужно до Яблочного Спаса 19 августа.
  • Можно начинать делать заготовки на зиму из яблок.
  • 3 августа в дом можно пускать кошек. Они принесут удачу.

Что нельзя делать 3 августа

1. Нельзя 3 августа сплетничать. Считается, что человек навлечет на себя беду, если будет распускать слухи и обманывать кого-то. Также не нужно вступать в конфликты.

видео дня

2. Нельзя 3 августа оставлять дома беспорядок. В этот день нужно убрать разбросанные вещи и вымыть грязную посуду.

3. Нельзя 3 августа отказывать людям в помощи.

Приметы 3 августа

  • Если ночью холодно, то зима будет морозной.
  • Если сороки громко кричат, то зима будет теплой.
  • Если в этот день гроза, то осень будет сырой и затяжной.

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