Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

Что нельзя делать 3 августа. Приметы и запреты, которые помогут привлечь удачу.
3 августа церковь почитает память преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Затворника. В народном календаре - Безмолвник или Молчальник. Наши предки на Руси считали, что все работы в этот день нужно совершать безмолвно. На Онуфрия начинали готовить место для зерна и проветривали закрома.
В этот день также вспоминают о девяти святых, из которых особо выделяют пророка Иезекииля.
Что можно делать 3 августа
- В этот день можно начинать собирать яблоки, но есть их не нужно до Яблочного Спаса 19 августа.
- Можно начинать делать заготовки на зиму из яблок.
- 3 августа в дом можно пускать кошек. Они принесут удачу.
Что нельзя делать 3 августа
1. Нельзя 3 августа сплетничать. Считается, что человек навлечет на себя беду, если будет распускать слухи и обманывать кого-то. Также не нужно вступать в конфликты.
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2. Нельзя 3 августа оставлять дома беспорядок. В этот день нужно убрать разбросанные вещи и вымыть грязную посуду.
3. Нельзя 3 августа отказывать людям в помощи.
Приметы 3 августа
- Если ночью холодно, то зима будет морозной.
- Если сороки громко кричат, то зима будет теплой.
- Если в этот день гроза, то осень будет сырой и затяжной.
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