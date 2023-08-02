Что нужно сделать 4 августа, чтобы исцелиться: приметы и важные запреты

4 августа церковь почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины. Считается, что она была необычайно красива и вела грешную жизнь. Однако Христос исцелил её, изгнав 7 демонов. После этого она начала следовать за Иисусом и была его помощницей.
После казни Христа она была одной из женщин, кто пришел субботним утром умастить его тело благовониями, но не обнаружили его. Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса и рассказала об этом другим.
Что можно делать 4 августа
- В этот день нужно просить об исцелении. При чем это касается не только болезней, но и просят наставить на путь истинный. Считается, что Мария Магдалина будет покровительствовать всех, кто обратится к ней в этот день.
- 4 августа женщины могут отдыхать. Но им нужно вымыть окна и отстирать занавеси, чтобы солнечный свет заходил в дом. Тогда у вас будет достаток и благополучие.
- Можно в этот день ходить в лес за ягодами. Из них потом стоит сварить варенье или испечь пироги.
Что нельзя делать 4 августа
1. Нельзя 4 августа сквернословить, ругаться и желать зла. Это навлечет на виновника беду и неудачи.
2. Нельзя 4 августа отказывать в помощи.
3. Нельзя 4 августа работать женщинам. В этот день они могут отдыхать.
4. Нельзя 4 августа оставлять открытыми окна и двери. Их стоит закрывать в том случае, если на улице началась гроза. Иначе в дом может проникнуть нечистая сила.
Приметы 4 августа
- Если на улице туман, то погода будет тихая без ветра.
- Если спрятались пауки, то будет дождь.
- Если на траве сильная роса, то урожай льна будет плохим.
- Если в этот день гроза, то будет много сена.
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