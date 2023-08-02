Что нужно сделать 4 августа, чтобы исцелиться: приметы и важные запреты

Что нельзя делать 4 августа. Важные приметы и запреты, которые защитят от нечистой силы.

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Что нельзя делать 4 августа / фото: pexels

4 августа церковь почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины. Считается, что она была необычайно красива и вела грешную жизнь. Однако Христос исцелил её, изгнав 7 демонов. После этого она начала следовать за Иисусом и была его помощницей.

После казни Христа она была одной из женщин, кто пришел субботним утром умастить его тело благовониями, но не обнаружили его. Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса и рассказала об этом другим.

Что можно делать 4 августа

В этот день нужно просить об исцелении. При чем это касается не только болезней, но и просят наставить на путь истинный. Считается, что Мария Магдалина будет покровительствовать всех, кто обратится к ней в этот день.

4 августа женщины могут отдыхать. Но им нужно вымыть окна и отстирать занавеси, чтобы солнечный свет заходил в дом. Тогда у вас будет достаток и благополучие.

Можно в этот день ходить в лес за ягодами. Из них потом стоит сварить варенье или испечь пироги.

Что нельзя делать 4 августа

1. Нельзя 4 августа сквернословить, ругаться и желать зла. Это навлечет на виновника беду и неудачи.

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2. Нельзя 4 августа отказывать в помощи.

3. Нельзя 4 августа работать женщинам. В этот день они могут отдыхать.

4. Нельзя 4 августа оставлять открытыми окна и двери. Их стоит закрывать в том случае, если на улице началась гроза. Иначе в дом может проникнуть нечистая сила.

Приметы 4 августа

Если на улице туман, то погода будет тихая без ветра.

Если спрятались пауки, то будет дождь.

Если на траве сильная роса, то урожай льна будет плохим.

Если в этот день гроза, то будет много сена.

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