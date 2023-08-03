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Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

Ангелина Подвысоцкая
3 августа 2023, 16:02 обновлено 3 августа, 16:21
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Что можно делать 5 августа. Старые приметы и важные запреты защитят от бед.
приметы, погода
Что нельзя делать 5 августа / фото: pexels

5 августа церковь почитает память Трофима, Феофила и 13 святых мучеников. В народном календаре - Трофимов день или День Трофима Бессонника. Считается, что все они пострадали во время гонении на христиан. При императоре Диоклетиане они отказались принести жертву идолам на суде.

Что можно делать 5 августа

  • В этот день девушкам можно идти собирать ягоды. Из малины и калины можно испечь пироги. В народе верили, что после съеденной малины станешь хмельным от любви, а после калины будешь изведен любовью.
  • В полдень можно и нужно отдыхать. Все дело в том, что в это время над полями могут летать полудницы, которые в знойном мареве "путают мороками жнецов".

Что нельзя делать 5 августа

1. Нельзя 5 августа рубить ветки калины. Если это сделать, то можно привлечь большое несчастье.

2. Нельзя 5 августа ходить в лес. Это касается одиноких парней. Считается, что в этот день в лесу водят хороводы русалки, которые могут напустить болезнь или защекотать до смерти.

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3. Нельзя 5 августа лениться. Если не выполнить свою работу, то рискуете привлечь в жизнь материальные проблемы.

4. Нельзя 5 августа жадничать. В этот день нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Вы можете угостить хлебом бездомного или бедного человека. Тогда все вернется в десятикратном размере.

Приметы 5 августа

  • Если вечером стелется туман, то будет жара.
  • Если на небе много звезд, то через несколько дней будет дождь.
  • Если филин громко ухает, то будет похолодание.
  • Если паук плетет паутину, направляя на север, то будет похолодание.
  • Если на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

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