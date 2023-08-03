Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

Что можно делать 5 августа. Старые приметы и важные запреты защитят от бед.

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Что нельзя делать 5 августа / фото: pexels

5 августа церковь почитает память Трофима, Феофила и 13 святых мучеников. В народном календаре - Трофимов день или День Трофима Бессонника. Считается, что все они пострадали во время гонении на христиан. При императоре Диоклетиане они отказались принести жертву идолам на суде.

Что можно делать 5 августа

В этот день девушкам можно идти собирать ягоды. Из малины и калины можно испечь пироги. В народе верили, что после съеденной малины станешь хмельным от любви, а после калины будешь изведен любовью.

В полдень можно и нужно отдыхать. Все дело в том, что в это время над полями могут летать полудницы, которые в знойном мареве "путают мороками жнецов".

Что нельзя делать 5 августа

1. Нельзя 5 августа рубить ветки калины. Если это сделать, то можно привлечь большое несчастье.

2. Нельзя 5 августа ходить в лес. Это касается одиноких парней. Считается, что в этот день в лесу водят хороводы русалки, которые могут напустить болезнь или защекотать до смерти.

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3. Нельзя 5 августа лениться. Если не выполнить свою работу, то рискуете привлечь в жизнь материальные проблемы.

4. Нельзя 5 августа жадничать. В этот день нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Вы можете угостить хлебом бездомного или бедного человека. Тогда все вернется в десятикратном размере.

Приметы 5 августа

Если вечером стелется туман, то будет жара.

Если на небе много звезд, то через несколько дней будет дождь.

Если филин громко ухает, то будет похолодание.

Если паук плетет паутину, направляя на север, то будет похолодание.

Если на рассвете ярко мерцают звезды, то через несколько дней начнутся дожди.

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