Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

30 января церковь почитает память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого. Они были влиятельными епископами ранней церкви, которые сыграли ключевую роль в формировании христианской теологии - о святой Троице, Христовом Божестве и пресвятой Евхаристии.
Святые были выдающимися проповедниками, писателями и пасторами, заслужившими уважение и любовь народа. Восточная Церковь называет их равноапостольными. Особенностью праздничного богослужения есть то, что оно состоит из частей литургий трех святых. В этот день читаются их молитвы и произведения, свидетельствующие об их мудрости и благодати.
Что можно делать 30 января
- В этот день нужно кормить домашнюю птицу гречкой. Делать это нужно правой рукой. Предки верили, что тогда куры будут хорошо нестись и до конца зимы будут здоровыми.
- В этот день нужно посетить церковь и помолиться. После этого нужно сесть за праздничный стол всей семьей. На стол нужно постелить новую скатерть и поставить икону.
Что нельзя делать 30 января
1. Нельзя 30 января сметать веником с порога снег. Предки считали, что из-за этого можно потерять свое счастье.
2. Нельзя 30 января стричь волосы детям до 12-ти лет.
3. Нельзя 30 января прясть, вязать и вышивать. Считается, что вы можете запутать свою судьбу.
Приметы 30 января
- Если вокруг солнца видны круги, то год будет урожайным.
- Если в этот день поют снегири, то будет оттепель.
- Если по снегу бегают полевые мыши, то будет потепление.
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