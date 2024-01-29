Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

Что нельзя делать 30 января. Строгие запреты, которые уберегут ваше счастье.

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Что нельзя делать 30 января / фото: pexels

30 января церковь почитает память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова Назианзина и Иоанна Златоустого. Они были влиятельными епископами ранней церкви, которые сыграли ключевую роль в формировании христианской теологии - о святой Троице, Христовом Божестве и пресвятой Евхаристии.

Святые были выдающимися проповедниками, писателями и пасторами, заслужившими уважение и любовь народа. Восточная Церковь называет их равноапостольными. Особенностью праздничного богослужения есть то, что оно состоит из частей литургий трех святых. В этот день читаются их молитвы и произведения, свидетельствующие об их мудрости и благодати.

Что можно делать 30 января

В этот день нужно кормить домашнюю птицу гречкой. Делать это нужно правой рукой. Предки верили, что тогда куры будут хорошо нестись и до конца зимы будут здоровыми.

В этот день нужно посетить церковь и помолиться. После этого нужно сесть за праздничный стол всей семьей. На стол нужно постелить новую скатерть и поставить икону.

Что нельзя делать 30 января

1. Нельзя 30 января сметать веником с порога снег. Предки считали, что из-за этого можно потерять свое счастье.

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2. Нельзя 30 января стричь волосы детям до 12-ти лет.

3. Нельзя 30 января прясть, вязать и вышивать. Считается, что вы можете запутать свою судьбу.

Приметы 30 января

Если вокруг солнца видны круги, то год будет урожайным.

Если в этот день поют снегири, то будет оттепель.

Если по снегу бегают полевые мыши, то будет потепление.

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