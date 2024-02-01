Разрушите судьбу и потеряете счастье: что нельзя делать 1 февраля

1 февраля церковь почитает память святого мученика Трифона. Он родился в нищей христианской семье в Малой Азии. У него был дар чудотворения, мог изгонять бесов и исцелять больных. Считается, что он даже изгнал дьявола из дочери римского императора Гордиана III. За это он получил почетное звание и вознаграждение.
Трифон пострадал во время правления императора Деция, который устроил гонения на христиан. Мужчину арестовали и подвергли пыткам. Он не отказался от веры и тогда его решили казнить. Трифон молился перед казнью, который принял его душу еще до того, как ему отрубили голову. Святые мощи мученика перенесли в Иерусалим, а затем в Рим. Сейчас их хранят в кафедральном соборе в черногорском городе Которе.
Что можно делать 1 февраля
- В этот день нужно молиться святому. Если это делали молодые девушки, то судьба посылала им хороших женихов.
- В этот день обращали внимание на воркующих птиц. Если увидели их, то можно ждать любовь. Если повстречались синички, то вторая половинка будет веселой и молодой; сороки - болтливой; вороны - старой.
Что нельзя делать 1 февраля
1. Нельзя 1 февраля ссориться. Если нарушить запрет, то скандалы затянутся надолго.
2. Нельзя 1 февраля выбрасывать мусор из дома. Предки верили, что из-за этого вы можете потерять счастье.
3. Нельзя 1 февраля плакать, унывать и жаловаться на судьбу. Иначе проблемы могут серьезно затянуться.
4. Нельзя 1 февраля гладить уличных кошек незамужним девушкам. Тогда их будущий муж будет гулящим.
Приметы 1 февраля
- Если в этот день вечером туман, то на следующий день погода будет теплой и солнечной.
- Если в этот день снежит, то весна будет сырой.
- Если в этот день на небе много звезд, то весна придет рано.
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