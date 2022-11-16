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Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды

16 ноября 2022, 02:20

В народе верят, что посмотрев в разбитое зеркало можно навлечь на себя беды аж на семь лет вперед. Но есть простые способы этого избежать.

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: на что указывает этот знак и как избежать беды
Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало/ ua.depositphotos.com

Зеркала издавна наделялись магическими свойствами. Именно поэтому их часто используют во время гадания и с ними связано очень много примет.

Одна из таких самых распространенных примет говорит о том, что нельзя смотреть в разбитое зеркало.

Эзотерики считают, что зеркала дома накапливают разную энергетику – как положительную, так и негативную. Поэтому разбитое зеркало может вызвать очень разные последствия. Толковать возможные последствия нужно согласно степени повреждения предмета.

Что может означать разбитое зеркало

Если на зеркале пошла трещина, это может указывать на приближение конфликта в семье. Если же предмет разбился полностью – стоит быть готовыми к краху надежд.

При этом масштаб возможных будущих негативных изменений зависит от размеров разбитого зеркала. Если это было маленькое карманное зеркальце, то не пугайтесь – это не принесет больших проблем. А вот разбитое большое зеркало может привести к серьезным неприятностям. Среди таких возможных проблем – банкротство, болезни, проблемы в семье или потеря работы.

Как убрать обломки зеркала, чтобы избежать беды

В народе говорят, что обломки разбитого зеркала нужно правильно убрать, тогда и несчастье удастся отвести от себя. Во-первых, нельзя прикасаться к осколкам голыми руками, чтобы не перебрать от них ту негативную энергетику, которая могла накопиться за долгое время. Конечно, это еще и опасно из-за того, что вы можете случайно порезаться.

Во-вторых, нельзя смотреть в разбитое зеркало или то, которое имеет трещину. Говорят, якобы после этого человека могут на протяжении семи лет преследовать разные беды. Но избежать этого очень легко – просто накиньте на разбитое зеркало черную ткань, и после этого сметите обломки вместе с тканью на совок. Тогда неприятности вас обойдут.

Говорят, что с разбитым зеркалом стоит выбрасывать также все его составляющие, которые остались – например, раму или крючок, на котором оно висело. Они ведь тоже накапливают негативную энергетику.

Остатки зеркала стоит осторожно вынести из дома и выбросить на помойку. А дома лучше помыть место, на котором разбился этот предмет. Некоторые эзотерики советуют также зажечь свечу, поставить ее на этом месте и прочитать там молитву. Но делать это стоит в тот же день, когда разбилось зеркало.

Когда же приобретете новое зеркало – старайтесь чаще улыбаться, когда будете в него смотреть. Пусть накапливает побольше лишь положительной энергетики.

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