Приметы на 7 августа: что нельзя делать в день святой Анны

Приметы в день святой Анны / pixabay

Ежегодно 7 августа православная церковь почитает праведную Анну, мать Пресвятой Богородицы и земную бабушку Иисуса. Верующие очень почитают Анну и считают ее покровительницей женщин и матерей. Поэтому в этот день к ней обращаются за помощью при бесплодии.

7 августа по традиции церковь проводит торжественные службы. Люди читают молитвы и просят об исцелении, ведь святую считают защитницей всех обиженных и обездоленны.

Что нельзя делать 7 августа в день святой Анны

В этот православный праздник стоит делать добрые дела, не сквернословить, ведь это может навлечь на семью беды и болезни. Все помыслы должны быть светлыми и чистыми.

Чтобы не привлечь беду 7 августа запрещено лениться, ругаться с близкими и слишком много веселиться. Так же наши предки старались ни под каким предлогом не пускать в дом незнакомцев на ночлег. Они верили, что странники могли быть темными духами, которые несут горе в семью.

В народе было принято 7 августа копать ранний картофель и ходить в лес за грибами. Так же наши предки называли праздник Анна Холодница, зимоуказательница или Анна Летняя.

Реклама

Приметы на 7 августа в день святой Анны

Так, если утро выдалось хмурым и мрачным - значит, зима будет морозной.

Теплый и солнечный день обещал суровые холода.

Дождь 7 августа - означает, что зима будет снежной и мягкой.

Какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какая после обеда - такая после декабря.

Читайте такжеЖара возвращается: в Украине ударит +34 и налетит ураган

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.