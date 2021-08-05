УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

5 августа 2021, 15:11

О чем молятся праведной Анне и что под запретом в этот день, разбирался Главред

Успение Анны
Успение праведной Анны / pravmir.ru

Православные христиане почитают праведную Анну, мать Богородицы 7 августа. И хоть она не упоминается в Евангелиях, ее считают покровительницей матерей.

Подробнее о значении имени и как поздравить близких с днем ангела Анны, читайте в нашем материале: Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами.

Успение праведной Анны: история праздника

Анна родилась в семье священника и с раннего возраста воспитывалась в духе христианского благочестия. Повзрослев, она вышла замуж за Иоакима. Пара переехала в Назарет и прожила там всю жизнь. До самой старости они просили Господа даровать им ребенка и в один день, во время молитвы Анна пообещала принести Богу в дар свое дитя, если оно родится. После этого Анне явился архангел Гавриил, который возвестил женщину о том, что она станет матерью Богородицы.

8 сентября Анна родила девочку, имя которой было Мария. Родители, как и обещали, воспитывали дочь в служении Господу. А по достижении трех лет Мария отправилась в храм, где жила до совершеннолетия. Последние годы жизни женщина провела с дочерью в храме и умерла в возрасте 79 лет.

О чем молятся святой праведной Анне

В этот день в храмах проходят богослужения. Святая Анна является покровиткльницей матерей и беременных женщин. Ей возносят молитвы исцеления от бесплодия. Также праведная Анна помогает защитить семейный очаг от злого умысла. В своей жизни она пережила много страданий и поэтому старается помочь всем, кому тяжело.

Реклама

Читайте такжеКогда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

Праведная Анна считается покровительницей французских земель Бретани и канадского Квебека. Есть несколько церквей с именем святой и в Украине: на Закарпатье, во Львове, Хмельницком и Ковеле.

Успение праведной Анны молитва
Успение праведной Анны, матери Богородицы / УНИАН

Молитва праведной Анне

О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Успение праведной Анны: что нельзя делать

  • ругаться и сквернословить – это может навлечь беды и несчастья;
  • пересаживать цветы;
  • оставлять ребенка одного в комнате;
  • чинить одежду и обувь;
  • лениться.

Успение праведной Анны: картинки, открытки

Успение праведной Анны: картинки, открытки
Успение праведной Анны картинки
Успение праведной Анны: картинки, открытки
Успение праведной Анны открытки
Успение праведной Анны: картинки, открытки
Успение святой Анны картинки
Успение праведной Анны: картинки, открытки
Успение праведной Анны картинки и открытки

Успение Успение праведной Анны
Сейчас вы просматриваете новость «Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Африканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пеклаАфриканская жара возвращается: названа дата новой волны дикого пекла Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая водаВсего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делатьВнезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Затяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условийЗатяжные дожди и грозы: в Украине ожидается ухудшение погодных условий В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди

Последние новости

15:36

"Трясли" бизнесменов Харьковщины: СБУ ликвидировала масштабную банду рэкетиров

15:35

Эксперты рассказали, зачем чистить разделочную доску лимоном Видео

15:21

Новая победа Украины на Олимпиаде-2020: каратистка Анжелика Терлюга выиграла "серебро" Видео

15:13

Магнитные бури в августе закручивают гайки с первых дней: как пережить Видео

15:11

Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

Реклама
15:09

Андрей Крищенко остается руководителем полиции Киева

15:03

40 лет не было ремонта: Метинвест восстанавлиет школу в селе на  Днепропетровщине

14:35

"Слепо доверилась": Mamarika раскрыла интимные подробности своих первых родов

14:31

"РФ стырила у нас название": Ницой предложила переименовать русский язык в "московский" Видео

14:22

В Моршине – 1,5 месяца без COVID-19: вакцинация в 66% побеждает в городе коронавирус Видео

14:13

Дефицит железа: восемь менее известных признаков того, что у вас может быть мало минералов Видео

13:51

Асфальт просто смыло: в Хмельницком мощный ливень затопил улицы и дома Видео

13:39

Скандал с Green Grey прокомментировали организаторы концерта на День Независимости

13:18

Катающиеся на качелях дети на фоне полыхающего дома в Питере "взорвали" Сеть Видео

13:15

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

13:02

Боровшийся за флаг Украины в Горловке Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева - СМИ Видео

12:39

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

12:32

В Украине не готовят локдаун: в Минздраве предупредили о продлении карантина Видео

12:22

Воспитанников "Оптимы" с 1 сентября ждет расширенная программа: Мария Милецкая рассказала о нововведениях новости компании

12:05

Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею Видео

Реклама
12:02

Раздавило грузовиком на глазах любимой: звезда TikTok погиб в жутком ДТП

11:55

"Новая угроза": Лукашенко обвинил руководство Украины в конфронтации

11:52

В марте родила, была трижды замужем: в Мелитополе  муж раздавил на микроавтобусе молодую жену

11:46

Рианна заработала миллиард долларов и побила рекорд по данным Forbres

11:43

"Спорт не относится к политике": призерки Олимпиады Федина и Савчук дружат со спортсменками из РФ Видео

11:26

"Большая стройка": Кубраков сообщил о тендере на капремонт важных дорог Луганщины

11:16

Новолуние в августе 2021: когда, что нельзя делать и как провести этот день

11:14

"Езжайте в РФ": Зеленский резко обратился к жителям Донбасса, считающим себя россиянами Видео

11:00

"Упругая попа": звезда Квартала произвела фурор с обнаженными ягодицами

10:52

Летевшая из Турции в Москву российская туристка закурила сигарету прямо на борту самолета Видео

10:48

На Олимпиаде в Токио выступил пловец с животиком: спортсмен стал звездой Сети Видео

10:27

Смерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причину Видео

10:24

Green Grey "дерзко отомстила" Украине за исключение из концерта ко Дню Независимости

09:52

Мощная защита от мин в Черном море: Украина получит два корабля ВМФ Британии Видео

09:51

Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине Видео

09:50

21-летняя египтянка умерла спустя час после свадьбы: похоронили ее на следующий день

09:43

Убили мужа и пытали жену: на Днепропетровщине банда нелюдей ограбила семью фермера Видео

09:16

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

08:58

Коллапс в час пик: в метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета Видео

08:45

Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

Реклама
08:37

Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ Евгений Марчук

08:20

Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки подскочило число заболевших Видео

08:03

На Украину обрушатся ливни, шквалы и град: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

07:45

Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе мнение

07:25

"Предательство" Байденом интересов Украины: дипломат объяснил решение Белого дома по сделке с СП-2 Видео

07:22

Первая бронза Украины в гребле: Людмила Лузан героически вырвала медаль на Олимпиаде в Токио

07:07

Новая боевая атака на Украину и контрудар ВСУ: Арестович объявил о военных сценариях России

06:55

Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити Видео

06:29

Попытка сгладить противоречия: о чем говорят кадровые перестановки в Кабмине мнение

06:02

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять