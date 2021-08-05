Успение праведной Анны: когда отмечаем, традиции дня, молитва

Успение праведной Анны / pravmir.ru

Православные христиане почитают праведную Анну, мать Богородицы 7 августа. И хоть она не упоминается в Евангелиях, ее считают покровительницей матерей.

Подробнее о значении имени и как поздравить близких с днем ангела Анны, читайте в нашем материале: Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами.

Успение праведной Анны: история праздника

Анна родилась в семье священника и с раннего возраста воспитывалась в духе христианского благочестия. Повзрослев, она вышла замуж за Иоакима. Пара переехала в Назарет и прожила там всю жизнь. До самой старости они просили Господа даровать им ребенка и в один день, во время молитвы Анна пообещала принести Богу в дар свое дитя, если оно родится. После этого Анне явился архангел Гавриил, который возвестил женщину о том, что она станет матерью Богородицы.

8 сентября Анна родила девочку, имя которой было Мария. Родители, как и обещали, воспитывали дочь в служении Господу. А по достижении трех лет Мария отправилась в храм, где жила до совершеннолетия. Последние годы жизни женщина провела с дочерью в храме и умерла в возрасте 79 лет.

О чем молятся святой праведной Анне

В этот день в храмах проходят богослужения. Святая Анна является покровиткльницей матерей и беременных женщин. Ей возносят молитвы исцеления от бесплодия. Также праведная Анна помогает защитить семейный очаг от злого умысла. В своей жизни она пережила много страданий и поэтому старается помочь всем, кому тяжело.

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Праведная Анна считается покровительницей французских земель Бретани и канадского Квебека. Есть несколько церквей с именем святой и в Украине: на Закарпатье, во Львове, Хмельницком и Ковеле.

Успение праведной Анны, матери Богородицы / УНИАН

Молитва праведной Анне

О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божиих (имярек), на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующе, от всяких напастей и бед и внезапныя смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, и тако в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Успение праведной Анны: что нельзя делать

ругаться и сквернословить – это может навлечь беды и несчастья;

пересаживать цветы;

оставлять ребенка одного в комнате;

чинить одежду и обувь;

лениться.

Успение праведной Анны: картинки, открытки

Успение праведной Анны картинки

Успение праведной Анны открытки

Успение святой Анны картинки