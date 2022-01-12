Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

Когда Спасы 2022 - Медовый, Яблочный, Ореховый / depositphotos.com/

Последний месяц лета богат народными и церковными праздниками. Одними из самых любимых летних праздников, с которыми связано много примет и поверий, являются Спасы.

О том, какие праздники и церковные даты не стоит пропускать, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда Медовый Спас 2022

Открывает череду августовских спасов Медовый Спас 14 августа. В народе его также называют Маковей и Мокрый Спас. Первый Спас совпадает с началом Успенского поста, который продлится 2 недели и закончится 27 августа.

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В народе считалось, что на Медовый Спас лето дает дорогу осени. Начинался сбор меда и урожая. По традиции первый собранный мед можно было есть только после освящения в церкви. Желание, загаданное с первой ложкой меда, обязательно сбудется.

Мокрым Спасом этот день также назван не зря. Именно 14 августа освящались водоемы, чистились колодцы и купали животных.

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В этот день вместе с водой и медом было принято нести в церковь специальные обереги из цветов мака, подсолнуха, материнки, калины, руты. Такие освященные букеты обладали магической силой и помогали уберечь дом от нечистой силы. На стол в этот день хозяйки подавали маковые пироги, отсюда одно из названий дня – Маковей.

В церковь на освящение нельзя приносить:

мясо и мясные продукты;

деньги и ценности;

алкоголь, кроме красного вина.

Яблочный Спас 2022 – когда отмечаем

Яблочный Спас не задерживается и наступает через 5 дней после Маковея – 19 августа. Православные христиане в этот день отмечают великий церковный праздник – Преображение Господне.

Считалось, что в день Яблочного Спаса нужно попробовать как можно больше фруктов. Это принесет счастье в благополучие. В период Второго Спаса идет сбор урожая яблок, груш и слив, поэтому из этих продуктов хозяйки готовили постные блюда и угощали гостей. Согласно поверью, если первое яблоко было сладким – год будет легким и удачным.

Что можно святить на Яблочный Спас:

яблоки, виноград, груши, сливы;

мед;

орехи;

целебные травы;

овощи, особенно морковь и лук.

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Когда Ореховый Спас 2022

Последний Спас в августе имеет много названий – Ореховый, Хлебный, Холодный – и отмечается 29 августа. В старину считалось, что этот день подводил итог сбору урожая и открывал дорогу осени. Также в конце августа обильно родили орехи, что дало одно из названий дню. Люди запасались орехами и хлебом на зиму, проводили ярмарки и начинали готовиться к холодам. В день Хлебного Спаса нельзя отказываться от работы – это могло навлечь беды. А найти двойной орех – сулило достаток и богатство.

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