Притянете удачу и изобилие: что нужно положить под подушку 5 декабря - приметы

Что нельзя делать 5 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач.

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Что нельзя делать 5 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день белка ходит по земле

Куда нельзя пускать гостей в этот день

Что нужно положить под подушку 5 декабря

5 декабря церковь почитает память святого преподобного Саввы Освященного. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье и в раннем возрасте проявил чрезвычайное стремление к молитве. В 17 лет он отправился в Палестину, где учился у великих подвижников.

Он развивал свои духовные навыки, после чего стал отшельником и жил в уединенной пещере возле монастыря. Савва основал свою первую общину Большую лавру Святого Саввы или Лавру Саввы Освященного. Этот монастырь стал одним из важнейших центров монашества в Палестине, где был введен устав монашеской жизни, сочетавший совместное проживание и уединенную жизнь.

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К Савве приходили многие за советом и помощью. Он даже участвовал в переговорах с византийскими императорами, чтобы защитить православных христиан в Палестине.

Что можно делать 5 декабря

В этот день нужно провести время дома в кругу близких и родных людей. Стоит накрыть стол растительными блюдами.

В этот день стоит положить под подушку перед сном монету. Предки верили, что это притянет удачу и изобилие.

В этот день женщины должны помолиться. У святых они просят о здоровье и защите супруга.

Что нельзя делать 5 декабря

1. Нельзя 5 декабря начинать строительство и другие тяжелые мужские работы. Иначе они закончатся неудачей.

2. Нельзя 5 декабря конфликтовать. Иначе ссора затянется надолго.

3. Нельзя 5 декабря путешествовать. Есть большая угроза получения травм.

4. Нельзя 5 декабря пускать гостей на супружескую кровать. Предки верили, что тогда между женой и мужем наступит разлад.

Приметы 5 декабря

Если в этот день дым подымается вверх, то будут морозы.

Если в этот день белки ходят по земле, то будет оттепель.

Если в этот день поленья трещат в печи, то будут морозы.

Если в этот день поют снегири, то будут метели и морозный ветер.

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