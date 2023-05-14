Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 16 мая. Все приметы и важные запреты в этот день.

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Что нельзя делать 16 мая / pixabay

16 мая церковь почитает память великомучеников Мавры и Тимофея. В народе праздник получил сразу несколько названий. Его именовали и Рассадницей, и Маврой Зеленые и Маврой Молочницей.

Как правило, 16 мая хозяйки высаживали рассаду капусты и засевали участки семенами других овощей.

Важно знать, перед тем, как приступить к посеву, рассаду обязательно окропляли святой водой, которая защищает растения от прожорливых гусениц и тли.

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Что можно делать 16 мая

Известно, что Мавра и Тимофей были большими тружениками. Святые любят труд и тишину.

Главными условиями как православного, так и народного события всегда было сохранение мира и покоя в семьях.

В этот день хозяйки обязательно готовили зеленый борщ. Главным ингредиентом таких блюд являлись крапива и щавель.

Крапиву 16 мая собирали не только для еды: растением полагалось похлестать друг друга. Считалось, что этот ритуал укрепит здоровье и прогонит плохие мысли.

Это время считается удачным для поездок по делам.

Если в доме наступила черная полоса, то можно украсить его березовыми ветками. Считается, что после этого вернутся и удача, и благополучие.

Что нельзя делать 16 мая

Нельзя 16 мая ссориться, выяснять отношения со своей второй половинкой. Нельзя 16 мая ревновать друг друга. Считалось: как проведешь это время, так и проживешь весь следующий год. Нельзя 16 мая грустить, вспоминать о чем-то плохом. Нельзя 16 мая заниматься ремонтными работами, связанными со строительством дома, обустройством жилья. Верили, что стройка или ремонт завершатся неудачей. Нельзя 16 мая покупать, дарить, принимать в дар носовые платки. После этого можно тяжело и надолго заболеть. Нельзя 16 мая проливать молоко. Верили, что можно ожидать семейные неурядицы.

Приметы на 16 мая

Если черемуха покроется белыми цветками, то скоро похолодает.

Если утром на растениях окажется много росы, то урожай огурцов будет знатным.

Если дуб уже зеленый, то лето будет засушливым.

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