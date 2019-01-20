Тесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццы

Главред собрал лучшие простые рецепты основы для пиццы / dnepr.info

Пицца: что это за блюдо

Родиной пиццы считается Италия, а предком этого блюда называют фокаччу — итальянскую пшеничную лепешку, которую готовят из разных видов теста, но в традиционном должна быть мука, вода и оливковое масло.

Впервые пиццу, которую мы привыкли видеть и есть обычно, приготовили в XVIII веке в Неаполе. Пицца получилась после того, как в фокаччу добавили помидоры.

В 2017 году ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия человечества технику приготовления неаполитанской пиццы.

Пицца — не только вкусное блюдо. Если верить американским диетологам, то пицца — полезное и сбалансированное блюдо для завтрака.

Главред решил узнать, как готовить тесто на пиццу, и собрал лучшие простые рецепты основы для пиццы.

Тесто на пиццу: лучшие простые рецепты

Тесто на пиццу дрожжевое на молоке или воде

Ингредиенты, которые необходимы для того, чтобы приготовить дрожжевое тесто на пиццу: 100 миллилитров теплого молока или воды, пучка соли, 2 чайные ложки сахара, 25 граммов сухих активных дрожжей, 50 граммов сливочного масла, 2 яйца, полтора стакана муки.

Как приготовить тесто на пиццу

Вылейте в миску теплое молоко или воду, добавьте пучку соли, сахар, дрожжи, все перемешайте и подождите 10 минут, чтобы заработали дрожжи. Потом добавьте в миску растопленное масло, яйца, муку и все смешивайте.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыСначала вымешивайте тесто ложкой, а потом руками, добавляйте сколько муки, сколько возьмет тесто.

Тесто нужно месить до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто нужно тонко раскатать.

Основу для пиццы необходимо выпекать на смазанном маслом противне в горячей духовку 20 минут.

Тесто на пиццу без дрожжей на кефире, кислом молоке или на сметане

Ингредиенты, которые необходимы для того, чтобы приготовить тесто на пиццу без дрожжей: 400 граммов кефира, кислого молока или сметаны, 2 яйца, половина чайной ложки соды, 2,5 стакана муки, половина чайной ложки соли, уксус.

Как приготовить тесто на пиццу без дрожжей

Вбейте яйца в миску и взбейте их. Добавьте к взбитым яйцам сахар, соль и снова все взбейте, а потом добавьте к ингредиентам кефир, кислое молоко или сметану. Погасите соду уксусом, положите ее к остальным ингредиентам, и все перемешайте. Просейте муку, всыпьте ее в жидкость, и все тщательно перемешайте.

Тесто должно быть жидким. Застелите противень пергаментом и вылейте на него тесто. Основа для пиццы выпекается в разогретой духовке.

Тесто на пиццу тонкое

Ингредиенты для приготовления тонкого теста на пиццу: яйцо, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, 4 чайные ложки растительного масла, 200 миллилитров теплой воды, 2 стакана муки, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Как приготовить тонкое тесто на пиццу

Вбейте яйцо в миску, всыпьте сахар, соль, все перемешайте. Добавьте к ингредиентам растительное масло и воду, и снова все перемешайте. Высыпьте муку в большую миску горкой, всыпьте в нее разрыхлитель.

Читайте такжеКак приготовить кролика: простые рецептыСделайте в муке небольшое углубление и вливайте в нее подготовленную жидкость, одновременно смешивая муку с водой ложкой. Замесите тесто, разделите его на две части.

Смажьте форму для выпекания или противень растительным маслом, положите тесто и выпекайте в разогретой духовке.