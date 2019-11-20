Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу

Не обязательно потеть, делая тесто на пиццу - тесто можно сделать способом, который понравится ленивым.
Вкусное тесто на пиццу не обязательно долго и нудно делать - можно пойти простым путем и сделать тесто жидким. Пицца на жидком тесте называется быстрой или ленивой.
Главред решил найти лучшее тесто для пиццы на кефире без дрожжей, подобрать бомбезную начинку и объяснить, как готовиться быстрая/ленивая пышная пицца.
Пышное тесто на пиццу, рецепт
Быстрое тесто на пиццу без дрожжей
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 450 мл кефира 2,5% жирности;
- 1 чайная ложка соды;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- Форма для выпекания - размер 31×28 см.
Как сделать тесто на пиццу бездрожжевое
Приготовить такое тесто может даже ребенок, главное - придерживаться рецепта. Начните приготовление с элементарной операции - всыпьте в кефир соду, смешайте ингредиенты и оставьте их в покое на 10 минут. В это время займитесь приготовлением начинки, а потом уже замесите бездрожжевое тесто на пиццу.
В кефир, который уже погасил соду, всыпьте соль и сахар и все размешайте. Параллельно поставьте духовку разогреваться до температуры 180 градусов. В кефир с содой, солью и сахаром добавьте яйца и снова все размешайте. Потом влейте растительное масло - чтобы сделать вкусное тесто на пиццу, стоит брать рафинированное масло.
Снова смешайте ингредиенты, понемногу добавляйте муку и все смешивайте. Когда тесто станет похожим на густую сметану - муки больше не нужно. Сделайте тесто однородным и без комочков.
Быстрая пицца - что взять для начинки
Ингредиенты:
- грибы - 300 г;
- 1 луковица;
- Колбаса и ветчина - 250 г;
- 1 болгарский перец;
- 2 помидора;
- Сыр - 250 г;
- Соль, перец - по вкусу;
- 1 столовая ложка аджики;
- 1 столовая ложка майонеза.
Ленивая пицца - как приготовить начинку
Грибы и лук тонко порежьте: грибы - ломтиками, а лук - полукольцами. Подготовленные ингредиенты по очереди отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом - сначала немного поджарьте лук, потом добавьте грибы и доведите ингредиенты до готовности. Когда грибы и лук приготовятся, добавьте в них столько соли и перца, сколько посчитаете нужным, и все остудите.
Колбасу, ветчину, болгарский перец и помидоры нарежьте мелким кубиком, а сыр натрите на крупной терке.Как выпекать лучшее тесто для пиццы с бомбезной начинкойФорму для выпекания с высокими бортиками покройте пергаментом, обязательно нужно покрыть пергаментом и бока формы. Аккуратно переложите тесто в форму и разровняйте - удобно для этого использовать лопатку.
Пышное тесто на пиццу без дрожжей покройте начинкой слоями в так порядке:
- Порезанная колбаса и ветчина;
- Остывшие поджаренные грибы и лук;
- Порезанные помидоры;
- Соус - аджика, смешанная с майонезом;
- Тертый сыр.
Вкусное тесто на пиццу выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах на среднем уровне на протяжении получаса. Режим выпекания - верх и низ.