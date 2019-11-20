  1. Главная
  3. Рецепты

Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу

20 ноября 2019, 15:04

Не обязательно потеть, делая тесто на пиццу - тесто можно сделать способом, который понравится ленивым.

Пышное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается
Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается / Скриншот

Вкусное тесто на пиццу не обязательно долго и нудно делать - можно пойти простым путем и сделать тесто жидким. Пицца на жидком тесте называется быстрой или ленивой.

Главред решил найти лучшее тесто для пиццы на кефире без дрожжей, подобрать бомбезную начинку и объяснить, как готовиться быстрая/ленивая пышная пицца.

Пышное тесто на пиццу, рецепт

Быстрое тесто на пиццу без дрожжей

Ингредиенты: 

  • 300 г муки;
  • 450 мл кефира 2,5% жирности;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • Форма для выпекания - размер 31×28 см.

Как сделать тесто на пиццу бездрожжевое

Приготовить такое тесто может даже ребенок, главное - придерживаться рецепта. Начните приготовление с элементарной операции - всыпьте в кефир соду, смешайте ингредиенты и оставьте их в покое на 10 минут. В это время займитесь приготовлением начинки, а потом уже замесите бездрожжевое тесто на пиццу.

В кефир, который уже погасил соду, всыпьте соль и сахар и все размешайте. Параллельно поставьте духовку разогреваться до температуры 180 градусов. В кефир с содой, солью и сахаром добавьте яйца и снова все размешайте. Потом влейте растительное масло - чтобы сделать вкусное тесто на пиццу, стоит брать рафинированное масло.

Снова смешайте ингредиенты, понемногу добавляйте муку и все смешивайте. Когда тесто станет похожим на густую сметану - муки больше не нужно. Сделайте тесто однородным и без комочков.

Быстрая пицца - что взять для начинки

Ингредиенты:

  • грибы - 300 г;
  • 1 луковица;
  • Колбаса и ветчина - 250 г;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 помидора;
  • Сыр - 250 г;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • 1 столовая ложка аджики;
  • 1 столовая ложка майонеза.

Ленивая пицца - как приготовить начинку

Грибы и лук тонко порежьте: грибы - ломтиками, а лук - полукольцами. Подготовленные ингредиенты по очереди отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом - сначала немного поджарьте лук, потом добавьте грибы и доведите ингредиенты до готовности. Когда грибы и лук приготовятся, добавьте в них столько соли и перца, сколько посчитаете нужным, и все остудите.

Колбасу, ветчину, болгарский перец и помидоры нарежьте мелким кубиком, а сыр натрите на крупной терке.Как выпекать лучшее тесто для пиццы с бомбезной начинкойФорму для выпекания с высокими бортиками покройте пергаментом, обязательно нужно покрыть пергаментом и бока формы. Аккуратно переложите тесто в форму и разровняйте - удобно для этого использовать лопатку.

Пышное тесто на пиццу без дрожжей покройте начинкой слоями в так порядке:

  • Порезанная колбаса и ветчина;
  • Остывшие поджаренные грибы и лук;
  • Порезанные помидоры;
  • Соус - аджика, смешанная с майонезом;
  • Тертый сыр.

Вкусное тесто на пиццу выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах на среднем уровне на протяжении получаса. Режим выпекания - верх и низ.

  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
  • Вкусное тесто на пиццу готовится за считанные минуты и быстро выпекается Скриншот
пицца рецепт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:10
"Увеличили до максимума": Газпром готовится к прекращению транзита через Украину
15:07
Закрылся в машине и застрелился: на Полтавщине нашли труп депутата
15:04
Лучшее тесто для пиццы и бомбезная начинка: как сделать быструю пиццу Фото
15:00
Перші Ластівки: сколько серий и как смотреть сериал онлайн Видео
14:50
Муж Лолиты изменил любовнице и подал в суд на жену: подробности
14:50
"Путин нападет": российский президент сделал признание
14:48
Эксперт рассказал, выгодно ли Украине выполнять газовые требования Москвы
14:42
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
14:29
Команда Зинченко готова сделать своего лидера самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
14:20
Зеленский повеселил школьников танцем - опубликовано видео Видео
14:19
"Бл*, мог выбрать шахматы": Дантес получил травму и попал в больницу
14:19
"Украина находится в стагнации": в Крыму ответили на требование Киева возместить убытки Видео
14:09
"Арбитр выгонял меня со ступенек стадиона": Степаненко вспомнил свое удаление в матче с Португалией
13:58
Супрун, Порошенко, Рябошапка: в Сеть слили записи якобы из кабинета главы ГБР
13:52
Моуриньо прокомментировал свое назначение в Тоттенхэм
13:40
"Даже унитазы": в ВМС рассказали, как в РФ поглумились над захваченными кораблями Видео
13:38
Жукову опять досталось: в Харькове вандалы облили краской постамент Видео
13:26
Динамо готово отдать в аренду своего легионера
13:17
Любовная трагедия и крах отношений: кому гороскоп на завтра напророчил амурные войны
13:12
"Великий день для США": Трамп разошелся по поводу дела об импичменте в Конгрессе
13:09
"Десятки тысяч": в "ДНР" пожаловались на собственную несостоятельность Видео
13:02
"Баба Яга в тылу врага": переселенец жестко раскритиковал "дикий бред" Сивохо Видео
12:54
Опубликовано видео из раздевалки сборной Украины после матча с Сербией Видео
12:34
ВСУ провели зрелищные танковые учения на Донбассе: зрелищные фото
12:34
Погода на Новый год: синоптики дали неутешительный прогноз
12:30
Пятов стал лучшим голкипером отбора Евро-2020 по версии Instat
12:26
Викинги Вальхалла: дата выхода, сколько серий и сюжет нового сериала Видео
12:15
Сборная Украины узнала первого соперника на Евро-2020
12:14
"Использовали, как презервативы": главарь "ДНР" Ходаковский признал колоссальные потери среди боевиков Видео
11:54
"Создает монстра": в РФ пожаловались на нападки со стороны Эстонии
11:49
Игорь Верник попал в больницу: реакция актера на слухи о болезни
11:40
Цыганковым заинтересовались финалисты Лиги чемпионов-2018/19
11:39
Выслали в Польщу законно: Саакашвили окончательно проиграл суд
11:25
Моуриньо возглавил Тоттенхэм
11:24
"Гадаем на кофейной гуще": Разумков рассказал о перевыборах в Раду
11:23
Зарезали мужа и жену, повесили сына: известны подробности жуткого убийства целой семьи в Запорожье Видео
11:23
"Ходит и разговаривает": Состояние Заворотнюк стало неожиданностью
11:15
"Кость в горле": генерал назвал причину ожесточенных боев за ДАП Видео
10:52
Россию нужно "вжарить" на деньги: Зеркаль высказалась о компенсациях Украине Видео
10:50
Украина выставила России новый счет за Крым: главные детали
10:49
В США "потеряли" часть военной помощи Украине - СМИ
10:42
По минимуму: сколько украинцы отдыхают на Новый год 2020
10:35
Любитель Путина Сергей Полунин из Крыма высказался о Зеленском Видео
10:34
Кем хотел стать и лучший проект: Зеленский пооткровенничал Видео
10:26
"Уже пора менять и этих": Зеленский намекнул на судьбу Рады Видео
10:09
Никогда не говори никогда: почему Зеленскому не стоило объявлять войну Тимошенко мнение
10:07
Опасность и месть: кому гороскоп на 20 ноября 2019 пророчит быть настороже
10:03
ДТП и резня: в центре Киева водители устроили жесткие разборки Видео
10:01
Раздетый и с веником на шее: жуткая находка напугала жителей Киева (фото18+) Видео
09:42
Волкер раскрыл истинное отношение Трампа к Зеленскому
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять