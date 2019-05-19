Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость

Главред разобрался с лучшими рецептами варенья из одуванчиков.
У варенья из одуванчиков много полезных свойств. Да и готовить его – сейчас самое время.
К слову, его еще называют "вареньем любви": в старину на основе этого варенья варили приворотное зелье. По вкусу варенье из одуванчиков чем-то напоминает мед.
Варенье из одуванчиков: польза и вред
Варенье из одуванчиков полезно для печени, повышает иммунитет и помогает при заболеваниях мочевыводящих путей и желчного пузыря, а также при проблемах с легкими (в частности, при бронхите и астме) и анемии.
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Его используют как профилактическое средство, чтобы предотвратить развитие онкологии.
В то же время злоупотреблять этим продуктом не стоит: норма – по несколько чайных ложек 4-5 раз в неделю.
Также варенье из одуванчиков не стоит давать детям до 5 лет.
Варенье из одуванчиков без сахара: рецепт
Понадобится:
- измельченные одуванчики – 2 стакана;
- мед жидкий натуральный – 2 ст. л.
Как готовить:
Для варенья собирают исключительно желтые головки, желательно подальше от дорог и в сухую погоду. Если удалось собрать одуванчики в экологически чистом месте, то мыть их необязательно: так сохранятся полезные нектар и цветочная пыльца.
Одуванчики измельчают. На каждый стакан продукта – по одной ложке меда. Перемешать.
Получившуюся смесь настоять 12-24 часа при комнатной температуре условиях, периодически размешивая.
Хранить такое варенье нужно в холодильнике, причем не дольше месяца.
Варенье из одуванчиков в мультиварке
Понадобится:
- одуванчики – 400 шт.;
- вода – 1 л;
- песок сахарный – 1,2 кг;
- лимоны – 2 шт.
Как готовить:
Залить лепестки одуванчиков водой, добавить лимонный сок.
Готовить варенье из одуванчиков в мультиварке в режиме "Тушение" полчаса. После чего оставить получившуюся массу внутри до остывания. Затем процедить и избавиться от жмыха.
Жидкую базу снова положить в мультиварку, добавить сахар и готовить, не закрывая крышку, еще примерно 1 час (до нужной густоты).
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Варенье из одуванчиков с мятой: видео
Понадобится:
- цветки одуванчика – 400 шт.;
- свежая мята – 50 веточек с листьями;
- сахар – 1,5 кг;
- лимоны – 2 шт.;
- вода – 1 л.
Как готовить:
Из воды и сахара делают сироп: варят в кастрюле до загустения.
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Содержимое кастрюли доводят до кипения и оставляют настаиваться (примерно на одну ночь).
На следующий день варенье снова доводят до кипения и варят еще около получаса.
Горячее варенье из одуванчиков с мятой разливают по банкам (тара должна быть чистой и сухой) и плотно закупоривают крышками.
Хранить можно при комнатной температуре.