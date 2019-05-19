Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость

19 мая 2019, 10:02

Главред разобрался с лучшими рецептами варенья из одуванчиков.

Варенье из одуванчиков - рецепт
Вкусное и полезное варенье из одуванчиков: как готовить главную майскую сладость / 1zoom.ru

У варенья из одуванчиков много полезных свойств. Да и готовить его – сейчас самое время.

К слову, его еще называют "вареньем любви": в старину на основе этого варенья варили приворотное зелье. По вкусу варенье из одуванчиков чем-то напоминает мед.

Варенье из одуванчиков: польза и вред

Варенье из одуванчиков полезно для печени, повышает иммунитет и помогает при заболеваниях мочевыводящих путей и желчного пузыря, а также при проблемах с легкими (в частности, при бронхите и астме) и анемии.

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Его используют как профилактическое средство, чтобы предотвратить развитие онкологии.

В то же время злоупотреблять этим продуктом не стоит: норма – по несколько чайных ложек 4-5 раз в неделю.

Также варенье из одуванчиков не стоит давать детям до 5 лет.

Варенье из одуванчиков без сахара: рецепт

Понадобится:

  • измельченные одуванчики – 2 стакана;
  • мед жидкий натуральный – 2 ст. л.

Как готовить:

Для варенья собирают исключительно желтые головки, желательно подальше от дорог и в сухую погоду. Если удалось собрать одуванчики в экологически чистом месте, то мыть их необязательно: так сохранятся полезные нектар и цветочная пыльца.

Одуванчики измельчают. На каждый стакан продукта – по одной ложке меда. Перемешать.

Получившуюся смесь настоять 12-24 часа при комнатной температуре условиях, периодически размешивая.

Хранить такое варенье нужно в холодильнике, причем не дольше месяца.

Варенье из одуванчиков в мультиварке

Понадобится:

  • одуванчики – 400 шт.;
  • вода – 1 л;
  • песок сахарный – 1,2 кг;
  • лимоны – 2 шт.

Как готовить:

Залить лепестки одуванчиков водой, добавить лимонный сок.

Готовить варенье из одуванчиков в мультиварке в режиме "Тушение" полчаса. После чего оставить получившуюся массу внутри до остывания. Затем процедить и избавиться от жмыха.

Жидкую базу снова положить в мультиварку, добавить сахар и готовить, не закрывая крышку, еще примерно 1 час (до нужной густоты).

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Варенье из одуванчиков с мятой: видео

Понадобится:

  • цветки одуванчика – 400 шт.;
  • свежая мята – 50 веточек с листьями;
  • сахар – 1,5 кг;
  • лимоны – 2 шт.;
  • вода – 1 л.

Как готовить:

Из воды и сахара делают сироп: варят в кастрюле до загустения.

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Содержимое кастрюли доводят до кипения и оставляют настаиваться (примерно на одну ночь).

На следующий день варенье снова доводят до кипения и варят еще около получаса.

Горячее варенье из одуванчиков с мятой разливают по банкам (тара должна быть чистой и сухой) и плотно закупоривают крышками.

Хранить можно при комнатной температуре.

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