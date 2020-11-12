Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт

Приготовленное варенье на зиму нужно отправить в простерилизованные банки / Скриншот

Настал сезон айвы, этот фрукт долго хранится без обработки, но из него также можно приготовить бомбезное варенье.

Главред решил найти бомбезный рецепт варенья из айвы на зиму с орехами и лимоном, и объяснить, как готовится это лакомство.

Чтобы приготовить зимний десерт из этого фрукта, понадобится только пять ингредиентов – айва, сахар, грецкие орехи, лимон и вода.

Как готовится айва на зиму – бомбезный рецепт варенья

Сколько ингредиентов понадобится:

Айва – 3 кг;

Сахар – 2,5 кг;

Грецкие орехи – 2 стакана;

Лимон – 1 штука;

Вода – 2 стакана.

Бомбезное варенье из айвы – рецепт пошаговый

Подготовьте айву – помойте и нарежьте в миску без эмали средними кусочками. Порезанную айву залейте водой и поставьте миску на огонь.

Когда все закипит, проварите айву 7 минут на среднем огне, – не забывайте ее периодически помешивать.

Айву на варенье нужно порезать средними кусочками / Скриншот

Айву на варенье нужно порезать средними кусочками и проварить / Скриншот

Потом всыпьте сахар. После этого варенье из айвы с лимоном можно считать почти приготовленным – большая часть процесса позади.

Дайте ингредиентам остыть, а потом снова их проварите на протяжении 10 минут. Потом снова дайте варенью остыть и проварите 10 минут.

Порежьте чистый лимон небольшими кубиками. Добавьте в варенье лимон, грецкие орехи и проварите все на протяжении 15 минут.

Айву на варенье нужно порезать средними кусочками и проварить / Скриншот

Простерилизуйте банки. Потом в подготовленные банки переложите зимнее лакомство, закройте их крышкой, переверните и укутайте. Банки должны полностью остыть.

Дайте варенью как можно дольше настояться – тогда оно будет вкуснее. Такое варенье можно хранить в теплом месте.

Приготовленное варенье на зиму нужно отправить в простерилизованные банки / Скриншот

Как готовится варенье из айвы с орехами и лимоном на зиму – видеорецепт