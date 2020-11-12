Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт

Айвовое варенье готовится из пяти ингредиентов.
Настал сезон айвы, этот фрукт долго хранится без обработки, но из него также можно приготовить бомбезное варенье.
Главред решил найти бомбезный рецепт варенья из айвы на зиму с орехами и лимоном, и объяснить, как готовится это лакомство.
Чтобы приготовить зимний десерт из этого фрукта, понадобится только пять ингредиентов – айва, сахар, грецкие орехи, лимон и вода.
Как готовится айва на зиму – бомбезный рецепт варенья
Сколько ингредиентов понадобится:
- Айва – 3 кг;
- Сахар – 2,5 кг;
- Грецкие орехи – 2 стакана;
- Лимон – 1 штука;
- Вода – 2 стакана.
Бомбезное варенье из айвы – рецепт пошаговый
Подготовьте айву – помойте и нарежьте в миску без эмали средними кусочками. Порезанную айву залейте водой и поставьте миску на огонь.
Когда все закипит, проварите айву 7 минут на среднем огне, – не забывайте ее периодически помешивать.
Потом всыпьте сахар. После этого варенье из айвы с лимоном можно считать почти приготовленным – большая часть процесса позади.
Дайте ингредиентам остыть, а потом снова их проварите на протяжении 10 минут. Потом снова дайте варенью остыть и проварите 10 минут.
Порежьте чистый лимон небольшими кубиками. Добавьте в варенье лимон, грецкие орехи и проварите все на протяжении 15 минут.
Простерилизуйте банки. Потом в подготовленные банки переложите зимнее лакомство, закройте их крышкой, переверните и укутайте. Банки должны полностью остыть.
Дайте варенью как можно дольше настояться – тогда оно будет вкуснее. Такое варенье можно хранить в теплом месте.
Как готовится варенье из айвы с орехами и лимоном на зиму – видеорецепт