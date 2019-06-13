Вареники с вишней из разного теста: рецепты без затей

13 июня 2019, 08:05

Тесто на вареники с вишней можно сделать, в частности, на воде и на кефире.

Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут
Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут / Скриншот видео с youtube.com

Из полезной ягоды — вишни — можно приготовить не только варенье, но и использовать ее в качестве начинки для вареников.

Главред решил разобраться, как делать разное тесто на вареники с вишней, а также собрал простые рецепты.

Рецепт, вареники с вишней на воде

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки (стакан — 250 мл);
  • 1 яйцо;
  • Около 230 мл воды;
  • Соль;
  • Сахар;
  • Вишня.

Как сделать тесто на вареники с вишней на воде

Просейте муку в миску, всыпьте 1 чайную ложку соли, вбейте яйцо, все перемешайте и понемногу добавляйте воду и замешивайте тесто. Готовое тесто на вареники с вишней не должно липнуть к рукам. Замешанное тесто отправьте на 20 минут в холодильник.

Возьмите вишни и удалите из них косточки. Ягоды положите в дуршлаг, чтобы ушел лишний сок. Вареники можно готовить не только со свежей вишней. Вареники с замороженной вишней готовятся так же, как и со свежей, просто замороженную ягоду нужно разморозить.

Потом достаньте тесто, разделите на несколько частей, присыпьте поверхность мукой, сформируйте из теста колбаску, нарежьте ее на кусочки и раскатайте на кружки.

Сформируйте вареники с вишней на воде — положите ягоды, присыпьте сахаром (около 0,5 чайной ложки) и залепите края теста. Параллельно закипятите воду и посолите — понадобится около трети столовой ложки соли.

Как приготовить вареники с вишней на воде

Положите вареники в кипяченую подсоленную воду (вода не должна бурлить), перемешайте и варите после кипения около 7 минут. В сваренные вареники с вишней на воде добавьте масло, чтобы они не слиплись. Также при подаче вареники можно присыпать сахаром.

  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на воде варятся около 7 минут Скриншот видео с youtube.com

Вареники с вишней, рецепт на кефире (готовятся на пару)

Ингредиенты: 

  • Около 2,5 стаканов муки (стакан — 200 мл);
  • 200 мл кефира;
  • Чайная ложка соды (без горки);
  • 250-300 г вишни;
  • Щепотка соли;
  • Столовая ложка сахара;
  • 500 граммов вишни.

Как сделать тесто на вареники с вишней на кефире

Влейте в миску стакан кефира, всыпьте соль, сахар, просейте в тесто муку, добавьте соду и замесите тесто. Готовое тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

Тесто на вареники с вишней на кефире неплотно замотайте в пищевую пленку, чтобы у него было место расти, и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.

Извлеките из вишен косточки и отправьте ягоды в дуршлаг, чтобы стекал лишний сок. Присыпьте поверхность мукой, разделите тесто на две части, из каждой сформируйте колбаску, и нарежьте кусочками средней толщины.

Каждый кусочек немного присыпьте мукой и раскатайте на кружки толщиной в 2-3 миллиметра. Положите на кружки из теста вишни, можно их присыпать сахаром, и залепите тесто.

Как приготовить вареники с вишней на пару

Возьмите кастрюлю с большим диаметром, налейте немного воды (около 2 см), натяните на кастрюлю влажную марлю и завяжите по краям. Когда вода начнет кипеть, выложите на марлю вареники с вишней на кефире, между ними должно быть небольшое расстояние.

Потом накройте вареники крышкой, крышка должна быть такого размера, чтобы вареники под ней могли увеличиваться в объеме. Вода для приготовления вареников должна вариться на небольшом огне. Вареники на пару с вишней готовятся 10-15 минут.

  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на кефире готовятся на пару около 15 минут Скриншот видео с youtube.com

Вареники с вишней: заварное тесто

Ингредиенты:

  • Около 300 г муки;
  • Половина чайной ложки соли и немного соли для варки вареников;
  • 200 мл кипятка;
  • 500 г вишни без косточек;
  • 150 г сахара;
  • 1 столовая ложка крахмала.

Как сделать тесто на вареники с вишней заварное

Всыпьте в 200 г муки соль, влейте крутой кипяток и замесите тесто. Потом постепенно добавляйте в тесто муку и вмешивайте его. Готовое тесто на вареники с вишней должно быть очень эластичным и не липнуть к рукам. Немного присыпьте тесто мукой и оставьте отдохнуть на 5-7 минут. 

Отрежьте треть теста, раскатайте его в колбаску, нарежьте ее на куски и раскатайте на кружки. Смешайте сахар с крахмалом. Насыпьте на заготовку немного сахара, положите вишни и залепите тесто.

Как приготовить вареники с вишней на заварном тесте

Закипятите воду и подсолите. Варите вареники с вишней после закипания 1-1,5 минуты.

  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с вишней на заварном тесте быстро варятся Скриншот видео с youtube.com

В Сети есть много рецептов вареников с вишней, в частности, можно посмотреть видео с рецептом этого блюда от российской телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой.

Вареники с вишней, рецепт Юлии Высоцкой

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