Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты

Малиновое варенье несложно варить / Скриншот видео с youtube.com

Одну из самых полезных летних ягод — малину — можно не только заморозить на зиму, но и сделать из нее варенье.

Варенье из малины можно приготовить несколькими способами, в зависимости от того, каков желаемый результат — варенье может быть с целыми ягодами или без варки. Также можно сварить варенье пятиминутка.

Главред решил выяснить, как варить малиновое варенье разными способами, и собрал самые простые рецепты.

Малиновое варенье, рецепт №1 — варенье с целыми ягодами

Ингредиенты:

1 кг малины;

800 г сахара;

200 мл холодной воды;

2 чайные ложки лимонного сока.

Как варить малиновое варенье, чтобы ягоды были целыми

Слегка промойте малин в холодной проточной воде и просушите на бумажном полотенце. Высыпьте сахар в кастрюлю, влейте воду, все перемешайте и поставьте сироп на медленный огонь. После того, как сироп закипит, проварите его на протяжении 3 минут. Горячим сиропом залейте малину. Оставьте малину в сиропе постоять при комнатной температуре на протяжении 12 часов.

Потом пропустите все через мелкое сито, чтобы отделить малину от сиропа. Поставьте сироп на плиту и после закипания проварите на среднем огне на протяжении 10 минут, снимая пену. Залейте малину горячим сиропом, все слегка перемешайте и оставьте малину стоять при комнатной температуре на протяжении 6 часов.

Читайте такжеВкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецептСнова пропустите все через мелкое сито и отделите малину от сиропа. Добавьте в сироп лимонный сок, все перемешайте и поставьте сироп на плиту.

Когда сироп закипит, проварите его на протяжении 15 минут. Залейте малину горячим сиропом и оставьте стоять при комнатной температуре на 6 часов.

Поставьте варенье малиновое на средний огонь и доведите до кипения, периодически помешивая, но не лопаткой или ложкой — просто двигайте емкость с ингредиентами. Выложите варенье в простерилизованные банки и закройте крышками.

Банки с вареньем поставьте крышками вниз, укутайте и оставьте до полного остывания.

Как варить малиновое варенье, чтобы ягоды были целыми — фото этапов приготовления

Малиновое варенье, рецепт №2 — варенье без варки ягод

Ингредиенты:

1,5 кг малины;

3 кг сахара.

Как сделать малиновое варенье без варки

Все девайсы, которые необходимы для приготовления варенья, нужно обдать кипятком.

Залейте малину кипятком на 30 секунд, а потом пропустите ягоды через сито, чтобы ушла лишняя жидкость.

Всыпьте в малину сахар, все перемешайте, а потом взбейте ингредиенты блендером. После взбивания сахар должен полностью раствориться. Варенье из малины можно пропустить через сито, чтобы в нем не было косточек.

Читайте такжеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеОтправьте варенье в простерилизованные банки — банки должны быть заполнены до верха, и закройте их крышками. Варенье малиновое без варки можно хранить даже в шкафу на кухне.

Малиновое варенье без варки ягод — фото этапов приготовления

Малиновое варенье, рецепт №3 — пятиминутка

Ингредиенты:

1 кг малины;

800 г сахара.

Как сварить малиновое варенье пятиминутка

Промойте малину в проточной воде и просушите. Потом частями переложите ягоды в миску — каждую часть присыпьте сахаром, но не перемешивайте ингредиенты. Накройте миску марлей и оставьте постоять при комнатной температуре на 3-4 часа, чтобы малина пустила сок.

Поставьте миску с ингредиентами на маленький огонь, доведите все до кипения и варите на протяжении 5 минут, снимая пену. Варенье малиновое нежелательно перемешивать.

Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное вареньеРазлейте варенье по стерилизованным банкам и сразу же закройте крышками. Переверните банки верх дном до полного остывания.

Готовое варенье в закрытых банках можно хранить при комнатной температуре в прохладном и затемненном месте.

Как варить малиновое варенье пятиминутка — фото этапов приготовления