Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минут

Рецепт нежнейшей молодой капусты на скорую руку. Жареная капуста в духовке получается хрустящей и превосходно вкусной.
Весенний рецепт молодой капусточки покорил все соцсети. Готовим вместе с Главредом простейший рецепт закуски, которая понравится вашим родным.
Хрустящая молодая капуста в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Молодая капуста - 2 шт
- Оливковое масло
- Лайм или лимон - 1 шт
- Сахар - 1 столовая ложка
- Легкий майонез
- Зелень - (кинза, базилик, укроп)
Капусту помыть и порезать на 4 части. Противень можно застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Переложить капусту, полить оливковым маслом и посолить.
Духовой шкаф разогреть на максимальной температуре, потом убавить до 180 градусов. Молодую капусту отправить в духовку на 12 минут.
В это время готовим соус.
Кинзу, укроп и базилик помыть, обсушить и переложить в блендер. Добавить сок лайма или лимона, 2 столовые ложки майонеза, сахар.
В блендере сделать соус для капусты.
Достаем капусту, поливаем обязательно соусом и даем постоять в духовке еще 2 минуты.
Безумно простой рецепт жаренной капусты, которая понравится всем.
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