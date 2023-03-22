Рецепт простейшего блюда, который покорил весь Instagram: восхитительная закуска за 12 минут

Рецепт невероятной жареной молодой капусты в духовке с хрустящей корочкой. Ее готовят все блогеры.

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 6-8 порции Кухня Кухня Интернациональная

Жареная молодая капуста рецепт / ua.depositphotos.com

Рецепт нежнейшей молодой капусты на скорую руку. Жареная капуста в духовке получается хрустящей и превосходно вкусной.

Весенний рецепт молодой капусточки покорил все соцсети. Готовим вместе с Главредом простейший рецепт закуски, которая понравится вашим родным.

Хрустящая молодая капуста в духовке - рецепт

Вам понадобится:

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Молодая капуста - 2 шт

Оливковое масло

Лайм или лимон - 1 шт

Сахар - 1 столовая ложка

Легкий майонез

Зелень - (кинза, базилик, укроп)

Капусту помыть и порезать на 4 части. Противень можно застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.

Переложить капусту, полить оливковым маслом и посолить.

Духовой шкаф разогреть на максимальной температуре, потом убавить до 180 градусов. Молодую капусту отправить в духовку на 12 минут.

В это время готовим соус.

Жареная капуста рецепт / ua.depositphotos.com

Кинзу, укроп и базилик помыть, обсушить и переложить в блендер. Добавить сок лайма или лимона, 2 столовые ложки майонеза, сахар.

В блендере сделать соус для капусты.

Достаем капусту, поливаем обязательно соусом и даем постоять в духовке еще 2 минуты.

Безумно простой рецепт жаренной капусты, которая понравится всем.

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