УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт

2 июля 2021, 16:01

Подавать такие блинчики в качестве закуски, и вы и ваши гости будут в восторге.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Калорийность Калорийность 112 ккал
Невероятные картофельные блинчики / goodfon.ru

Если в вашей семье есть любители блинчиков - вы просто обязаны приготовить тончайшие картофельные блинчики по нашему рецепту.

Такой рецепт блинчиков может заменить всеми любимые драники, или любые другие картофельные блюда, ведь, попробовав один раз такие блины, вам захочется готовить их снова и снова.

Картофельные блинчики - рецепт

  • Картофель – 5 шт.
  • Молоко – 250-300 мл
  • Мука – 250-300 г
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Яйца – 3 шт.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Петрушка и зеленый лук – по желанию

Картофель очистить и разрезать на 4 части. Залить водой, посолить и отварить до готовности.

Дать немного остыть и вместе с водой истолочь в пюре блендером. Добавить пропущенный через пресс чеснок, яйца, муку, горячее молоко, растительное масло, зелень (по желанию) и соль.

Тщательно перемешать и оставить минут на 20. Жарить блинчики на раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Подавать такие блинчики в качестве закуски.

рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережитьМагнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережить Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения рискаСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесеньюКомаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Как правильно мыть клубнику: три секретных способаКак правильно мыть клубнику: три секретных способа

Последние новости

16:21

"Ох*ел? Вышел нах*й отсюда": в Одессе водитель троллейбуса подралась с пассажиром

16:19

Гороскоп на 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

16:09

Мендель рассказала, станет ли скандальной ее книга о работе с Зеленским Видео

16:08

Дело было в аэропорту Одессы: девушка заплатила за паркову тысячу долларов Видео

16:07

"Матчи в Донецке и отдых в Крыму": Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020 Видео

Реклама
16:03

Дима Комаров показал свое состояние на съемках нового тревел шоу в Украине

16:01

Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт Видео

15:21

Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля Видео

15:20

Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале

15:11

Рада поддержала законопроекты, которые очистят строительный рынок от коррупции - нардеп Шуляк

15:10

"Испугалась осуждения": беременная киевлянка убила мать и закопала во дворе Видео

14:49

"Посадили за руль два пьяных быка": подробности трагической ДТП, в которой погиб 11-летний водитель Видео

14:46

Введение профилей потребления электроэнергии снизит уровень небалансов - эксперт

14:44

Чего ожидать от июльской магнитной бури в сочетании с жарой: простые способы облегчения симптомов

14:34

Флаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского Видео

14:32

На Виннитчине пара устроила секс среди бела дня прямо возле рынка

14:29

Малолетние живодеры в Харькове били ногами пони, который катает людей Видео

13:58

Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

13:50

Эмбер Херд тайно стала матерью и впервые показала своего ребенка

13:48

"Буде вболівати кожна українська хата!": николаевские копы песней поддержали футболистов Видео

Реклама
13:44

Гороскоп на 2 июля 2021 всех знаков Зодиака: тайный сон, атака неудач, сильное разочарование Видео

13:34

"Это лютый треш": в Раде министру обороны принесли после скандала с курсантками женские туфли Видео

13:32

Евро-2020, 1/4 финала: расписание, даты и время начала матчей Видео

13:23

Блокада поездок в ЕС с вакцинами CoviShield и CoronaVac: в Минздраве назвали сроки решения проблемы

13:04

В Украине отменили экзамены при периодической аттестации моряков

12:50

На Atlas Weekend готовится бесплатная вакцинация от COVID-19

12:46

Украина вводит ковид-сертификаты: куда можно поехать Видео

12:24

Эксперты: больше половины продаваемого украинцам масла - поддельное Видео

12:24

"Очень любят фотошопы": Мисс Украина не может найти девушек с натуральными формами и без эскорта Видео

12:21

Без слёз не взглянешь: в Украине фермеры массово уничтожают урожай черешни Видео

11:36

Бойцы ВСУ записали вдохновляющее видео в поддержку сборной на Евро-2020 Видео

11:24

Пьяный отец позволил 11-летнему сыну сесть за руль BMW: ребенок насмерть разбился в ДТП Видео

11:10

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

10:57

"Невероятный рагулизм": во Львовской области случился скандал из-за памятника Богдану Хмельницкому Видео

10:55

"У них в командах все русскоязычные": отец Довбика о претензиях после матча Евро-2020 Видео

10:45

Люди в ужасе бросали свои дома: в Канаде село полностью сгорело в пламени лесного пожара Видео

10:34

Симптомы рака: пять ощущений в вашем теле, которые могут указывать на растущую опухоль Видео

10:14

"Ахметов заплакал бы": в Сети показали, как выглядит Донбасс-Арена после 7 лет "русского мира" Видео

10:03

Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль сбил трех человек на зебре

10:01

"Против нацизма и власти": жаловавшаяся на Украину блогерша заявила о любви к стране Видео

Реклама
10:00

Серия убийств в разрушенном доме: всплыли новые детали умерщвления 8-летнего мальчика в Покрове Видео

09:40

Кудрявая шегги в стиле 70-х и прическа Рэйчел из 90-х: самые модные женские стрижки лето 2021 Фото Видео

09:38

Теплых дней будет мало: синоптик уточнила прогноз погоды на июль

08:35

Коронавирус в Украине 2 июля: за сутки поставили 696 новых диагнозов

08:17

Врачи рассказали, какое молоко более полезное для здоровья Видео

08:17

"Сексистский заповедник совка": Сеть шокировал "парад на шпильках" ко Дню Независимости

08:16

Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2 Видео

08:00

Дистанционка с развитием и мотивацией: в чем преимущество проекта Smart Kids в Оптиме новости компании

07:35

Почему Москва остается в плену своих собственных ошибок мнение

07:20

Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять