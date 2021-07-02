Вкусные тонкие картофельные блинчики: восхитительный рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Калорийность Калорийность 112 ккал

Невероятные картофельные блинчики / goodfon.ru

Если в вашей семье есть любители блинчиков - вы просто обязаны приготовить тончайшие картофельные блинчики по нашему рецепту.

Такой рецепт блинчиков может заменить всеми любимые драники, или любые другие картофельные блюда, ведь, попробовав один раз такие блины, вам захочется готовить их снова и снова.

Картофельные блинчики - рецепт

Картофель – 5 шт.

Молоко – 250-300 мл

Мука – 250-300 г

Чеснок – 3-4 зубчика

Яйца – 3 шт.

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Петрушка и зеленый лук – по желанию

Картофель очистить и разрезать на 4 части. Залить водой, посолить и отварить до готовности.

Дать немного остыть и вместе с водой истолочь в пюре блендером. Добавить пропущенный через пресс чеснок, яйца, муку, горячее молоко, растительное масло, зелень (по желанию) и соль.

Тщательно перемешать и оставить минут на 20. Жарить блинчики на раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Подавать такие блинчики в качестве закуски.