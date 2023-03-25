Закуска, которая взорвала весь TikTok: рецепт хрустящих треугольников из лаваша с авокадо

Приготовить вкусную закуску из лаваша очень просто. Если гости на пороге, а вы не успели ничего приготовить, такой рецепт точно удивит всех.
Вкуснейшие треугольники из тонкого лаваша с авокадо будут королевским рецептом на вашем столе.
В такой рецепт из лаваша можно добавить красную рыбу или бекон. Быстрый рецепт из лаваша за 10 минут готовим вместе.
Треугольники из лаваша с авокадо - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр Филадельфия
- Лосось - 4 кусочка
- Авокадо спелый - 1 шт
- Листья салата
- Лимон - 1 шт
Авокадо выбирайте всегда спелый, который можно легко почистить.
Авокадо помыть, разрезать пополам, удалить косточку и достать столовой ложкой всю мякоть.
Листья салат помыть и обсушить.
Авокадо размять вилкой, посолить.
Лимон порезать на кусочки и полить авокадо.
1 лист лаваша разрезать на 4 ровных полоски.
Каждую полоску лаваша смазать Филадельфией, положить листик салата.
Сверху выложить мякоть авокадо и 1 кусочек красной рыбы.
Свернуть лаваш в красивый треугольник.
Разогреть сковороду гриль и обжарить по 2 минуты.
Треугольники из лаваша будут хрустящими и восхитительно вкусными.
Как правильно сворачивать треугольники из лаваша
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