Закуска, которая взорвала весь TikTok: рецепт хрустящих треугольников из лаваша с авокадо

Вкуснейшие треугольники из лаваша, которые готовить 5 минут. Рецепт закуски восхитит всех.

Время приготовления: Время приготовления: 3 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 4-8 порции

Треугольники из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Приготовить вкусную закуску из лаваша очень просто. Если гости на пороге, а вы не успели ничего приготовить, такой рецепт точно удивит всех.

Вкуснейшие треугольники из тонкого лаваша с авокадо будут королевским рецептом на вашем столе.

В такой рецепт из лаваша можно добавить красную рыбу или бекон. Быстрый рецепт из лаваша за 10 минут готовим вместе.

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Треугольники из лаваша с авокадо - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр Филадельфия

Лосось - 4 кусочка

Авокадо спелый - 1 шт

Листья салата

Лимон - 1 шт

Авокадо выбирайте всегда спелый, который можно легко почистить.

Авокадо помыть, разрезать пополам, удалить косточку и достать столовой ложкой всю мякоть.

Листья салат помыть и обсушить.

Авокадо размять вилкой, посолить.

Лимон порезать на кусочки и полить авокадо.

1 лист лаваша разрезать на 4 ровных полоски.

Каждую полоску лаваша смазать Филадельфией, положить листик салата.

Сверху выложить мякоть авокадо и 1 кусочек красной рыбы.

Свернуть лаваш в красивый треугольник.

Разогреть сковороду гриль и обжарить по 2 минуты.

Треугольники из лаваша будут хрустящими и восхитительно вкусными.

Как правильно сворачивать треугольники из лаваша

Треугольники из лаваша как свернуть / hozoboz.com

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