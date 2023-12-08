На вкус в точности как напиток: очень простой рецепт блинов на кока-коле за 25 минут

Такие блины даже не требуют варенья или сгущенки, ведь на вкус такие как кола.

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Блины на кока коле / коллаж Главред, фото flickr (cyclonebill), freepik

Для приготовления этого вкусного блюда, вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов, которые, объединенные в правильных пропорциях, создают непревзойденный вкус. Запомните состав, несколько шагов, и вы сможете наслаждаться ароматными и нежными блинами, которые прекрасно сочетаются со сметаной и вареньем.

Ингредиенты:

яйца - 2 шт. видео дня

кока-кола - 300 мл

мука - 6 ст. ложек

сахар - 3 ст. ложки

соль - 1 щепотка

растительное масло - 1,5 ст. ложки

Приготовление: Взбить куриные яйца в глубокую посуду, добавить сахар и соль. Взбить все венчиком или вилкой в пышную пену. Влейте кока-колу и осторожно вмешайте ее в яичную массу. Она будет пениться. Добавьте муку и вмешайте ее в жидкую основу. Затем влейте масло и дайте тесту "отдохнуть" примерно 10 минут. За это время активизируется клейковина.

Нагрейте сковороду на умеренном огне и смажьте маслом. Затем перемешайте тесто и влейте половину ложки на дно сковороды. Выпекайте блины примерно по минуте с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите горячие блины на тарелку, заверните их в конверт или сверните в рулет и подавайте со сметаной и джемом.

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