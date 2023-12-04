Поразит всех гостей: вкусный и легкий рецепт песочного теста из трех ингредиентов

Шеф-повар поделился самым простым рецептом из трех ингредиентов, как приготовить масляное песочное тесто. Оно станет идеальным зимним угощением.

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Рецепт песочного теста / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Рецепт этого вкусного песочного теста нуждается только в трех ингредиентах и является самым простым, который когда-либо готовили. Печенье точно понравится всем.

Тесто для песочного печенья сделать легче, чем выпекать бисквит. Печенье станет идеальным подарком или даже просто зимним лакомством благодаря своему нежному маслянистому вкусу, передает издание Mirror.

Ингридиенты

340 г соленого масла, холодного

130 г сахарной пудры

375 г обычной муки

Для начала стоит разогреть духовку до 160°C. На два больших противня застелите пергамент и смажьте маслом.

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В большой миске взбейте масло до однородной массы. Когда масса станет однородной, медленно добавьте сахарную пудру и продолжайте перемешивать, пока все хорошо не смешается. Чтобы не потерять смесь, обязательно соскребите ее со стенок миски.

Затем добавьте муку и медленно перемешивайте, пока она не станет рассыпчатой, но при замешивании она соединится. Стоит аккуратно замесить тесто в шар, но важно не переусердствовать, и поставить в холодильник на 30 минут.

Остыв, надо раскатать тесто толщиной 1 см и с помощью формочки вырезать тесто. Можно проявить хитрость и сделать собственные фигуры из картонного шаблона или использовать кружку или стакан. Разрезав и выложив на противень, выпекайте в духовке 12-15 минут или до легкого золотистого цвета. Внимательно следите, чтобы они не сгорели. После того, как вы достали из духовки, дайте печенью остыть примерно 10 минут.

Кстати, это печенье можно хранить в герметичном контейнере или консервной форме в течение недели после выпекания. Тесто также можно заморозить на срок до месяца.

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