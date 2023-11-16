Не думайте, попробуйте: Клопотенко показал рецепт сочных традиционных синнабонов

Осень - время выпечки, уюта и вечерних встреч с друзьями. Именно в это время года хозяйки любят использовать различные рецепты вкусной и ароматной выпечки.
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко показал, как приготовить сочные и ароматные синнабоны просто и достаточно быстро.
Что входит в Синнабон - ингредиенты
Для приготовления основы в форме вам понадобится:
- 180 г мягкогосливочного масла 82%
- 50 мл меда
- 1 ст.л. какао
- 10 г ванильного сахара
- 100 г миндальной муки
- 100 мл молока
Для приготовления теста нужно:
- 25 г живых прессованных дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 200 мл теплого молока
- 450 г просеянной муки
- 100 г растопленного сливочного масла
Для начинки:
- 180 г мягкого сливочного масла82%
- 50 г сахара
- 2 ст. л. какао
- 100 г миндальной муки
- 10 г корицы.
Для крема:
- 500 мл молока
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. муки
- 10 г ванильного сахара
- 1 яйцо
- 50 гсливочного масла
Синнабон - рецепт классический
Подготовьте тесто-начинку для дна формы для выпекания: соедините в миске до однородной массы 180 г мягкогосливочного масла 82%, 50 мл меда, 1 ст.л. какао, 10 г ванильного сахара, 100 г миндальной муки, 100 мл миндальной муки, 100 млмолока.
Далее готовим тесто для синабонов: в большой миске смешайте 25 г живых прессованных дрожжей, 1 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. соли, 200 мл теплого молока. Добавьте к полученной смеси 450 г просеянной муки, 100 г растопленного сливочного масла- вместо теста. Выкачайте тесто на столе, придайте ему круглую форму, поместите в миску, накройте полотенцем, оставьте в теплом месте без сквозняков на 1 час.
Для начинки: смешайте 180 г мягкого сливочного масла82%, 50 г сахара, 2 ст. л. какао, 100 г миндальной муки,10 г корицы.
Затем формируем синабоны: на стол выложите наше тесто, раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм,смажьте тесто начинкой, закрутите его с начинкой в рулет и разделите на 7 частей с помощью нити.
На дно формы для запекания выложите тесто-начинку, затем синабоны разрезом вверх, накройте полотенцем и оставьтена 20-30 мин.Разогрейте духовку до 180 градусов.Когда прошло 20 мин, влейте в форму с синабонами 100 мл сливок 20%. В разогретую духовку на 180 градусов поставьте выпекаться синабоны в течение 40 минут.
В это время делаем заварной крем: подогрейте 500 мл молока с 2 ст. л. сахара до кипения, добавьте 2 ст. л. муки, 10 г ванильного сахара, перемешайте до загустения. Снимите с плиты, немного охладите, добавьте 1 яйцо, перемешайте, а затем - еще 50 гсливочного масла.
Готовые синабоны полейте кремом и наслаждайтесь.
Подробнее о том, как готовить синнабоны смотрите видео:
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