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Это настолько вкусно, удержаться невозможно: идеальная осенняя закуска за 2 минуты

Мария Тупик
7 октября 2023, 21:00 обновлено 7 октября, 21:12
Готовим изумительно вкусную закуску из сыра Филадельфия. Невозможно оторваться от рецепта.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейшая намазка за 2 минуты рецепт
Вкуснейшая намазка за 2 минуты рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Готовим вкуснейшую закуску на стол мини-тыквы из сыра. Намазка на багет или бутерброд просто восхитит ваших родных.

А еще, такую намазку из сыра можно спокойно готовить для завтрака или брать с собой в дорогу.

Ингредиенты для нашего рецепта рассчитаны на 6 мини-тыкв.

видео дня

Обалденная намазка за 2 минуты - рецепт

Вам понадобится:

  • Сливочный сыр ( можно Филадельфию) - 200 гр
  • Твердый сыр Голландский - 100 гр
  • Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
  • Укроп
  • Соль, перец
  • Начос или кукурузные чипсы - 1 пачка
  • Паприка копченая
  • Кунжут темный

Готовим идеально вкусную намазку. В глубокую тарелку выложить сливочный сыр.

На мелкой терке натереть сыр и смешать со сливочным сыром.

Зелень помыть, мелко порезать или измельчить в блендере.

Выдавить 1 зубчик чеснока.

Хорошо перемешать начинку, посолить по вкусу.

Как приготовить намазку из Филадельфии рецепт
Как приготовить намазку из Филадельфии рецепт / скриншот с видео

Накрыть тарелку пищевой пленкой и отправить в холодильник на 10-15 минут. Если позволяет время, то на 2 часа.

Достаем нашу сырную намазку, делим массу на 6 ровных частей и делаем шарики руками.

Вкуснейшая осенняя намазка из сыра рецепт
Вкуснейшая осенняя намазка из сыра рецепт / скриншот с видео

2 шарика обильно посыпать копченой паприкой, 1 шарик кунжутом, и 2 шарика обвалять в измельченном в блендере Начосе.

Кулинарной ниткой сделать надрезы в форме тыквы, как на фото.

Закуска мини-тыква из сыра рецепт
Закуска мини-тыква из сыра рецепт / скриншот с видео

Украсить микрозеленью и подавать к столу.

Невероятно вкусная закуска из Филадельфии рецепт
Невероятно вкусная закуска из Филадельфии рецепт / скриншот с видео

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