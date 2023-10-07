Это настолько вкусно, удержаться невозможно: идеальная осенняя закуска за 2 минуты

Готовим вкуснейшую закуску на стол мини-тыквы из сыра. Намазка на багет или бутерброд просто восхитит ваших родных.
А еще, такую намазку из сыра можно спокойно готовить для завтрака или брать с собой в дорогу.
Ингредиенты для нашего рецепта рассчитаны на 6 мини-тыкв.
Обалденная намазка за 2 минуты - рецепт
Вам понадобится:
- Сливочный сыр ( можно Филадельфию) - 200 гр
- Твердый сыр Голландский - 100 гр
- Чеснок - 1 зубчик (по вкусу)
- Укроп
- Соль, перец
- Начос или кукурузные чипсы - 1 пачка
- Паприка копченая
- Кунжут темный
Готовим идеально вкусную намазку. В глубокую тарелку выложить сливочный сыр.
На мелкой терке натереть сыр и смешать со сливочным сыром.
Зелень помыть, мелко порезать или измельчить в блендере.
Выдавить 1 зубчик чеснока.
Хорошо перемешать начинку, посолить по вкусу.
Накрыть тарелку пищевой пленкой и отправить в холодильник на 10-15 минут. Если позволяет время, то на 2 часа.
Достаем нашу сырную намазку, делим массу на 6 ровных частей и делаем шарики руками.
2 шарика обильно посыпать копченой паприкой, 1 шарик кунжутом, и 2 шарика обвалять в измельченном в блендере Начосе.
Кулинарной ниткой сделать надрезы в форме тыквы, как на фото.
Украсить микрозеленью и подавать к столу.
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