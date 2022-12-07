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Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецепты

7 декабря 2022, 16:28
Правильное меню на Новый год 2023, которое принесет удачу, деньги и здоровье всем членам семьи.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 8-10 порции
Кухня Кухня Украинская
Новогоднее меню, что нужно поставить на новогодний стол
Что нужно поставить на новогодний стол / goodfon.ru

Новый год 2023 нужно встречать правильно. Чтобы год Кролика стал успешным и удачным для вашей семьи, стоит выбирать правильное меню.

Как отмечают эксперты, категорически запрещено в Новый год ставить на стол блюда из кролика, говядины и свинины. Кролик также не любит резкие запахи. Лучше не добавлять в блюда чеснок, размарин и острые специи.

Новогоднее меню 2023

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, что правильное новогоднее меню в этом году порадует вегетарианцев, ведь основную часть праздничного стола должны составлять овощи и фрукты, а мясо лучше вовсе не подавать.

"На столе обязательно должно быть все, что любит Кролик, в первую очередь, морковка, а также капуста, груши и яблоки. Также можно подать рыбу, но категорически противопоказана крольчатина. Да и вообще мясо не приветствуется, потому должно быть как можно меньше мяса. Символом 2023 года будет гранат, потому плод, отмеченный собственной "короной", нужно красиво разрезать и просто положить на столе. Также не скупитесь на цитрусовые на праздничном столе – они способствуют хорошему началу любых дел, как и манго. Манго, помимо прочего, привлекает успех в денежных делах", – рассказал Влад Росс.

Также астролог рекомендует избегать острых предметов на новогоднем столе.

"Нельзя, чтобы на столе лежало много ножей. Также неблагоприятна острая пища. Зато благоприятны сладости, особенно круглые торты. Но главное – овощи и фрукты", – добавил Росс.Кроме того, астролог подчеркнул, что 2023 год лучше не встречать с алкогольными напитками, а отдать предпочтение, например, молочным коктейлям.

Важно и то, что Кролик и Кот – это символ домашности, подчеркнул астролог, а потому 2023 год нужно встречать с любимыми и близкими людьми в домашней обстановке при свечах.

Меню на Новый год 2023

Эти рецепты прекрасно подойдут ко встрече года Кролика. Вкусный салат из капусты грушей и превосходная картошка.

Салат на Новый год с капустой и грушей - рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 250 гр
  • Груша твердая - 1 шт.
  • Лимон - 1 шт
  • Маслины или оливки
  • Семечки
  • Горчица в зернах
  • Греческий йогурт
  • Оливковое масло
  • Соль

Капусту мелко порезать, немного подсолить и отжать. Грушу помыть, очистить от кожуры и порезать большими полосками.

Сбрызнуть грушу лимонным соком.

Маслины или оливки порезать пополам.

Греческий йогурт взбить с 1 чайной ложкой горчицы, щепоткой сахара и соли. Добавить пару капель оливкового масла.

Добавить в красивую посуду капусту, грушу и оливки. Заправить все вкусным соусом для салата на Новый год.

Вкусная картошка с салом на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка - 8-10 шт
  • Сало или бекон
  • Соль, перец

Картошку помыть, почистить и отварить. Воду предварительно подсолить.

Варить картошку 10 минут до полуготовности.

Картошке дать немного остыть.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Сало или бекон порезать длинными и очень тонкими кусочками.

Завернуть каждый клубень картошки в бекон или сало и закрепить зубочисткой.

Форму для запекания смазать маслом и переложить картошку.

Можно посыпать картошку специями по вкусу.

Готовить картошку до 15 минут, пока сало или бекон не станут золотистыми.

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