УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецепт

27 января 2022, 15:09

Идеальные блины на масленицу для привлечения удачи и богатства.

блины
Блины на удачу рецепт / ua.depositphotos.com

Праздник Масленица 2022 один из любимых для многих украинцев. Перед Великим постом хозяйки всю неделю пекут блины и приглашают в дом гостей.

Мы уже рассказывали рецепт блинов с идеальной начинкой на Масленицу. А сегодня вы узнаете, как приготовить кружевные блины, чтобы привлечь удачу.

Считается, что блины на Масленицу - это символ удачи и богатства. Но, первые 5 блинов нужно отдать близким, и не есть самому. Только тогда в вашем доме будет счастье.

Кружевные блины на Масленицу 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 3 штуки
  • Мука - 300 грамм
  • Дрожжи сухие - 1 упаковка
  • Соль, сахар
  • Молоко и вода - по 300 мл
  • Растительное масло - 3 столовые ложки

Муку и дрожжи смешать, просеять два раза.

Реклама

В муку добавить соль и сахар, перемешать.

Молоко и воду комнатной температуры добавить в чашу, разбить три яйца и хорошо взбить миксером или кухонным комбайном. Не переставая помешивать добавляем частями муку.

Тесто должно быть густое. Оставляем постоять на 20-25 минут.

Из-за дрожжей может образоваться густая пена, можно добавить немного воды и перемешать.

В тесто для блинов не добавляем сразу растительное масло. Перед жаркой можно налить 1 столовую ложку.

Разогреть хорошо сковороду, смазать маслом и жарить кружевные блины на Масленицу 1 минуту в двух сторон.

Читайте также:

viber
блины рецепт Масленица 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачуМагнит для денег: какие комнатные растения приносят в дом богатство и невероятную удачу Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуПриметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минутСамый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минут Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаКакой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиолога
15:51

Под 40 гривен за литр бензина: в Украине подскочили цены на АЗС

15:33

В Украину идет мощный циклон MarieВидео

15:31

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

15:22

"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснениеВидео

15:21

"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

Реклама
15:09

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

14:57

Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людейВидео

14:36

Метинвест за год потратил 17 миллиардов на обновление предприятий в Кривом РогеФото

14:29

Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожаниеВидео

14:28

Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 годаВидео

14:17

Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

14:15

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

14:00

Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцевмнение

13:55

"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученикаВидео

13:54

Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в ДнепреВидео

13:47

Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияВидео

13:43

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

13:03

"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

13:00

Гороскоп на завтра, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

12:57

"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

Реклама
12:57

"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеВидео

12:46

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

12:31

"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

12:18

Украина привлекает Францию к стратегическим проектам "Большой стройки"

12:11

Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на ЮжмашеВидео

11:57

Кровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли "травить" сослуживцы - что известноВидео

11:46

Антибиотики в Украине продадут только по электронному рецепту: сроки и условияВидео

11:43

Звезда фильма Один дома, 41-летний Маколей Калкин женится на матери своего ребенка Бренде Сонг

11:27

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

11:05

Выпустил три пули в упор, девушка потеряла много крови: в МВД рассказали о пострадавших на ЮжмашеВидео

10:54

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

10:47

25 гривен за поездку: киевлянам светит рекордное подорожание проезда в маршруткахВидео

10:39

ОГП обязал Малюську разорвать сотрудничество с компаниями бывшего СБУшника Кмита, который монопольно кормит заключенных некачественными продуктами

10:27

Расстрел нацгвардейцев в Днепре: все пострадавшие в тяжелом состоянии, их оперируютВидео

10:14

"Убрать целлюлит и отбелить анус": пластический хирург рассказал, какие операции делают политики в РФ

09:50

Диетолог назвала лучшую специю для здоровья печени и работы кишечника

09:48

Кровавая бойня в Днепре: задержан нацгвардеец, расстрелявший 5 человекВидео

09:20

Ученые рассказали о новом коронавирусе: что известно о болезни NeoCoVВидео

09:03

Главное отличие между Украиной и Израилеммнение

09:00

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

Реклама
08:35

Гороскоп на сегодня, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаВидео

08:23

В Украине за сутки коронавирусом заразились более 32-х тысяч человек – МинздравВидео

08:20

Стрельба на заводе Южмаш в Днепре: ранены 5 нацгвардейцев, 5 погибли, в том числе и женщинаВидео

07:57

В Украине взлетели цены на овощи: появился прогноз нового подорожанияВидео

07:55

Угроза военного вторжения РФ в Украину и ФРГ против СП-2: в Берлине предупредили Москву об ударе

07:47

В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев: погибли пять человекВидео

07:37

Европейский ЦБ запросил у банков план на случай отключения РФ от SWIFT - Financial Times

07:09

Уничтожить, но без больших затрат: политолог назвал истинную цель Путина в отношении Украины

06:49

Что будет с Европой в случае вторжения РФ в Украинумнение

06:32

Санкции США ударят по Путину и всему руководству РФ - Белый дом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять