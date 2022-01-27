Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецепт

Идеальные блины на масленицу для привлечения удачи и богатства.
Праздник Масленица 2022 один из любимых для многих украинцев. Перед Великим постом хозяйки всю неделю пекут блины и приглашают в дом гостей.
Мы уже рассказывали рецепт блинов с идеальной начинкой на Масленицу. А сегодня вы узнаете, как приготовить кружевные блины, чтобы привлечь удачу.
Считается, что блины на Масленицу - это символ удачи и богатства. Но, первые 5 блинов нужно отдать близким, и не есть самому. Только тогда в вашем доме будет счастье.
Кружевные блины на Масленицу 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 штуки
- Мука - 300 грамм
- Дрожжи сухие - 1 упаковка
- Соль, сахар
- Молоко и вода - по 300 мл
- Растительное масло - 3 столовые ложки
Муку и дрожжи смешать, просеять два раза.
В муку добавить соль и сахар, перемешать.
Молоко и воду комнатной температуры добавить в чашу, разбить три яйца и хорошо взбить миксером или кухонным комбайном. Не переставая помешивать добавляем частями муку.
Тесто должно быть густое. Оставляем постоять на 20-25 минут.
Из-за дрожжей может образоваться густая пена, можно добавить немного воды и перемешать.
В тесто для блинов не добавляем сразу растительное масло. Перед жаркой можно налить 1 столовую ложку.
Разогреть хорошо сковороду, смазать маслом и жарить кружевные блины на Масленицу 1 минуту в двух сторон.
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