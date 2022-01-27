Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецепт

Блины на удачу рецепт / ua.depositphotos.com

Праздник Масленица 2022 один из любимых для многих украинцев. Перед Великим постом хозяйки всю неделю пекут блины и приглашают в дом гостей.

Мы уже рассказывали рецепт блинов с идеальной начинкой на Масленицу. А сегодня вы узнаете, как приготовить кружевные блины, чтобы привлечь удачу.

Считается, что блины на Масленицу - это символ удачи и богатства. Но, первые 5 блинов нужно отдать близким, и не есть самому. Только тогда в вашем доме будет счастье.

Кружевные блины на Масленицу 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 штуки

Мука - 300 грамм

Дрожжи сухие - 1 упаковка

Соль, сахар

Молоко и вода - по 300 мл

Растительное масло - 3 столовые ложки

Муку и дрожжи смешать, просеять два раза.

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В муку добавить соль и сахар, перемешать.

Молоко и воду комнатной температуры добавить в чашу, разбить три яйца и хорошо взбить миксером или кухонным комбайном. Не переставая помешивать добавляем частями муку.

Тесто должно быть густое. Оставляем постоять на 20-25 минут.

Из-за дрожжей может образоваться густая пена, можно добавить немного воды и перемешать.

В тесто для блинов не добавляем сразу растительное масло. Перед жаркой можно налить 1 столовую ложку.

Разогреть хорошо сковороду, смазать маслом и жарить кружевные блины на Масленицу 1 минуту в двух сторон.

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