Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецепт

Готовим нежный, сытный и очень легкий салат на Рождество 2024 с морковкой по-корейски и крабовыми палочками.
Салат называется Минутка, поскольку готовить его так быстро.
Такой салат точно станет ваших ходовым рецептом.
Салат с крабовыми палочками и морковью - рецепт
Вам понадобится:
- Морковка по-корейски - 120 гр
- Крабовые палочки - 8 шт
- Яйца - 2 шт
- Плавленый сырок - 1 шт
- Майонез - 2 столовых ложки
- Яйца помыть, отварить до готовности и очистить.
Морковь по-корейски советуем брать не сильно острую.
Слить жидкость с морковки по-корейски, переложить в салатник.
Далее натереть на крупной терке яйца и добавить к морковке.
Плавленый сырок советуем на 5 минут положить в морозилку, чтобы натереть было удобнее.
На крупной терке натираем плавленый сыр и сразу добавляем в салат.
Крабовые палочки порезать мелко брусочками или разделить руками.
Перемешать аккуратно все ингредиенты на крабовый салат на Рождество, добавить 2 столовых ложки майонеза и вновь перемешать.
Салатик можно поставить в холодильник и перед подачей добавить сухарики.
Смотрите видео, как готовить крабовый салат Минутка рецепт:
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