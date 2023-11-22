Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецепт

Готовимся к Новому году 2024 и Рождеству. Невероятно вкусный рецепт крабового салата с секретным ингредиентом.

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Крабовый салат на Новый год 2024 и Рождество рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с youtube

Готовим нежный, сытный и очень легкий салат на Рождество 2024 с морковкой по-корейски и крабовыми палочками.

Салат называется Минутка, поскольку готовить его так быстро.

Такой салат точно станет ваших ходовым рецептом.

Салат с крабовыми палочками и морковью - рецепт

Вам понадобится:

Морковка по-корейски - 120 гр

Крабовые палочки - 8 шт

Яйца - 2 шт

Плавленый сырок - 1 шт

Майонез - 2 столовых ложки

Яйца помыть, отварить до готовности и очистить.

Морковь по-корейски советуем брать не сильно острую.

Слить жидкость с морковки по-корейски, переложить в салатник.

Далее натереть на крупной терке яйца и добавить к морковке.

Плавленый сырок советуем на 5 минут положить в морозилку, чтобы натереть было удобнее.

Готовим нежный крабовый салат рецепт / скриншот с youtube

На крупной терке натираем плавленый сыр и сразу добавляем в салат.

Крабовые палочки порезать мелко брусочками или разделить руками.

Перемешать аккуратно все ингредиенты на крабовый салат на Рождество, добавить 2 столовых ложки майонеза и вновь перемешать.

Салатик можно поставить в холодильник и перед подачей добавить сухарики.

Смотрите видео, как готовить крабовый салат Минутка рецепт:

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