Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на стол

На Новый год 2023 нужно готовить простые и вкусные блюда. На стол в год Кролика стоит обязательно поставить гранат. Как отмечают специалисты, он принесет в дом достаток и проблемы с деньгами могут моментально закончиться.
Главред расскажет рецепт удивительного салата с гранатом, который стоит приготовить каждой хозяйке.
Так вы сможете уважить, и покровителя года - Кролика, и привлечь в вашу жизнь удачу.
Салат с гранатом на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе
- Яйца - 4-5 шт
- Сыр твердый - 80 гр
- Пармезан - 40 гр
- Лук - 1 шт
- Сливочное масло
- Орехи грецкие или кешью - 20 гр
- Гранат
- Майонез легкий
Филе хорошо помыть, удалить все пленочки и отварить. В воду добавить соль и лавровый лист для запаха.
Яйца отварить, остудить и почистить, мелко натереть на терке.
Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Можно обжарить на оливковом. Все зависит от вашего вкуса.
Твердый сыр натереть на крупной терке. Пармезан измельчить в крошку.
Гранат разобрать и почистить на гроздья.
Салат обязательно выкладывать слоями и промазывать майонезом.
Собираем салат с гранатом:
- Куриное филе порезать мелкими кубиками, выложить в блюдо и промазать майонезом.
- Далее выложить лук.
- Третьим слоем выложить яйца.
- Посыпать все твердым сыром.
- Грецкие орехи выложить с пармезаном.
- Все украсить зернами граната.
Дать новогоднему салату настояться в прохладном месте.
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