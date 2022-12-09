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Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на стол

9 декабря 2022, 12:24
Вкусный рецепт идеального салата на Новый год 2023 с гранатом, который должен быть на праздничном столе.
Время приготоления Время приготовления: 15-20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 12 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
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Салат с гранатом на новый год 2023 рецепт / pixabay, smak.ua

На Новый год 2023 нужно готовить простые и вкусные блюда. На стол в год Кролика стоит обязательно поставить гранат. Как отмечают специалисты, он принесет в дом достаток и проблемы с деньгами могут моментально закончиться.

Главред расскажет рецепт удивительного салата с гранатом, который стоит приготовить каждой хозяйке.

Так вы сможете уважить, и покровителя года - Кролика, и привлечь в вашу жизнь удачу.

Салат с гранатом на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе
  • Яйца - 4-5 шт
  • Сыр твердый - 80 гр
  • Пармезан - 40 гр
  • Лук - 1 шт
  • Сливочное масло
  • Орехи грецкие или кешью - 20 гр
  • Гранат
  • Майонез легкий

Филе хорошо помыть, удалить все пленочки и отварить. В воду добавить соль и лавровый лист для запаха.

Яйца отварить, остудить и почистить, мелко натереть на терке.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Можно обжарить на оливковом. Все зависит от вашего вкуса.

Твердый сыр натереть на крупной терке. Пармезан измельчить в крошку.

Гранат разобрать и почистить на гроздья.

Салат обязательно выкладывать слоями и промазывать майонезом.

Собираем салат с гранатом:

  • Куриное филе порезать мелкими кубиками, выложить в блюдо и промазать майонезом.
  • Далее выложить лук.
  • Третьим слоем выложить яйца.
  • Посыпать все твердым сыром.
  • Грецкие орехи выложить с пармезаном.
  • Все украсить зернами граната.

Дать новогоднему салату настояться в прохладном месте.

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