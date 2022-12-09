Принесет деньги и большой достаток: рецепт салата на Новый год 2023, который нужно поставить на стол

Вкусный рецепт идеального салата на Новый год 2023 с гранатом, который должен быть на праздничном столе.

Время приготовления: Время приготовления: 15-20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 12 минут Порции Порции 8 порции Кухня Кухня Интернациональная

Салат с гранатом на новый год 2023 рецепт / pixabay, smak.ua

На Новый год 2023 нужно готовить простые и вкусные блюда. На стол в год Кролика стоит обязательно поставить гранат. Как отмечают специалисты, он принесет в дом достаток и проблемы с деньгами могут моментально закончиться.

Главред расскажет рецепт удивительного салата с гранатом, который стоит приготовить каждой хозяйке.

Так вы сможете уважить, и покровителя года - Кролика, и привлечь в вашу жизнь удачу.

Салат с гранатом на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе

Яйца - 4-5 шт

Сыр твердый - 80 гр

Пармезан - 40 гр

Лук - 1 шт

Сливочное масло

Орехи грецкие или кешью - 20 гр

Гранат

Майонез легкий

Филе хорошо помыть, удалить все пленочки и отварить. В воду добавить соль и лавровый лист для запаха.

Яйца отварить, остудить и почистить, мелко натереть на терке.

Лук почистить, мелко порезать и обжарить на сливочном масле. Можно обжарить на оливковом. Все зависит от вашего вкуса.

Твердый сыр натереть на крупной терке. Пармезан измельчить в крошку.

Гранат разобрать и почистить на гроздья.

Салат обязательно выкладывать слоями и промазывать майонезом.

Собираем салат с гранатом:

Куриное филе порезать мелкими кубиками, выложить в блюдо и промазать майонезом.

Далее выложить лук.

Третьим слоем выложить яйца.

Посыпать все твердым сыром.

Грецкие орехи выложить с пармезаном.

Все украсить зернами граната.

Дать новогоднему салату настояться в прохладном месте.

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