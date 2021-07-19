Самое вкусное и полезное малиновое варенье: старинный рецепт

Сырое варенье из малины будет незаменимо при гриппе и простуде.
С давних времен наши бабушки готовили варенье из малины на зиму. Это было не только вкусное угощение к чаю из самовара, которое подавали дорогим гостям, но и обязательное средство от простуды.
И сейчас заветная баночка малинового варенья есть почти в каждом доме.
Способ приготовления малины, описанный в этом рецепте, позволяет максимально сохранить все ее полезные вещества. Тепловая обработка отсутствует. А значит вы приготовите не просто десертное угощение, но и сладкое лекарство, которое выручит в сезон простуд.
Варенье из малины на зиму - рецепт
Вам понадобиться:
- Малина - 1 кг
- Сахар - 1.5 кг
Малину перебрать и переложить в чашку. Засыпать сахаром и оставить на 2 часа.
Затем перемешать деревянной лопаткой.
В течение суток периодически перемешивать варенье, пока полностью не растворится сахар.
Затем перелить варенье в стерильные и сухие банки, закрыть пластмассовыми крышками.
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Такое варенье можно хранить в холодильнике около 4-5 месяцев.
Варенье из малины без косточек
Вам понадобиться:
- 1 кг малины
- 1 кг сахара
Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились.
Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной вдвое, отделить косточки.
Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течение часа. В процессе приготовления нужно снимать пену.
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Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.
Как и с чем подавать малиновое варенье
Подавайте такое варенье как дополнение к тостам или блинам. Также сырое варенье будет незаменимо при гриппе и простуде, так как способствует снижению температуры, поддержанию иммунитета, снятию головной боли.
Особенно полезно малиновое варенье для детей, так как оно помогает снять температуру без лишних горьких и невкусных лекарств.