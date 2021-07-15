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Самое вкусное варенье из крыжовника на зиму: простые рецепты

15 июля 2021, 17:50

Эти удивительно вкусные и ароматные сочетания варенья из крыжовника сделают ваши зимние вечера чуточку слаще.

Рецепт варенья из крыжовника
Вкусное варенье из крыжовника с апельсином

Простое варенье из крыжовника сварить очень легко, в отличие от знаменитого царского варенья. Не нужно никаких сложных манипуляций с ягодами, отдельной варки сиропа и вишневых листьев.

Просто положите ягоды в таз, добавьте сахар и поставьте на огонь. Через час варенье будет уже готово.

Густое варенье из крыжовника - как правильно готовить

Вам понадобиться:

  • 1 кг крыжовника
  • 1,3 кг сахара
  • 1,5 стакана воды

Чтобы приготовить простое варенье из крыжовника, удалите хвостики у ягод, промойте крыжовник в холодной воде и откиньте на дуршлаг. Наколите крыжовник зубочисткой.

Положите крыжовник в таз или большую кастрюлю, добавьте сахар и влейте воду. Доведите до кипения, затем убавьте огонь, снимите пену и варите, помешивая, до готовности, 50-60 мин.

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Проверьте готовность варенья, капнув на блюдце каплю сиропа, подождите 5 мин., затем повращайте блюдце в разные стороны.

Если капля не растекается, варенье полностью готово.

Снимите варенье с огня и полностью остудите, прикрыв кастрюлю марлей или полотенцем. Разлейте простое варенье из крыжовника по сухим стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните при комнатной температуре.

Варенье из крыжовника королевское - простой рецепт

Вам понадобиться:

  • 1 кг крыжовника;
  • 800 г сахара;
  • 170 мл воды.
  • Крыжовник положите в кастрюлю. Засыпьте половиной сахара и оставьте в холодильнике на 4–5 часов или всю ночь.

Залейте водой и на медленном огне доведите до кипения. Добавьте оставшийся песок, перемешайте и варите 5 минут после закипания. Убирайте пенку, которая образуется на поверхности.

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Снимите с плиты и остудите. Верните кастрюлю на плиту, доведите до кипения на медленном огне и продолжайте готовить еще 5 минут. Снова остудите и прокипятите ещё раз такое же время.

Разлейте варенье по банкам и закатайте.

Варенье из крыжовника с апельсином

Вам понадобиться:

  • 1 апельсин;
  • 1 кг крыжовника;
  • 1 кг сахара.

Апельсин порежьте на средние кусочки и удалите все косточки. Перемешайте с крыжовником и измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Засыпьте сахаром и оставьте при комнатной температуре на 3–4 часа или дольше, пока песок не растворится.

Перелейте варенье в кастрюлю. Доведите до кипения и варите на минимальном огне 15–20 минут. Постоянно помешивайте. Разлейте по банкам и закройте крышками.

рецепты варенье
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