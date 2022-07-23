Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецепт

Грибной паштет с сыром рецепт / ua.depositphotos.com

Решили удивить гостей вкусной закуской, тогда наш рецепт точно для вас. Чтобы гости были в восторге, предлагаем приготовить грибной паштет с сыром.

Такую закуску можно использовать для утренних бутербродов.

Обязательно подаем грибной паштет с вкусной гренкой или свежим багетом.

Паштет с грибами и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 400 гр

Сыр плавленый - 1 шт

Сливочное масло - 50 гр

Хлеб белый - 1 кусочек

Лук

Чеснок - по вкусу

Лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.

В это время чистим грибы и нарезаем небольшими кусочками, добавляем к луку.

Грибы желательно жарить под крышкой, чтобы они не стали сухими.

Охлаждаем грибы с луком.

Сливочное масло можно растопить, а плавленый сырок порезать кубиками.

В кухонный комбайн или блендер отправляем грибы, сливочное масло, плавленный сырок, белый хлеб.

Добавить соль по вкусу и специи (перец, мускатный орех).

Взбить все до однородного состояния.

Готовый паштет получается очень вкусным, если оставить его на 30 минут в холодильнике.

Подготовить гренки на гриле или в духовке и намазать грибным паштетом.

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