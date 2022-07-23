Самый вкусный грибной паштет с хрустящими гренками: быстрый рецепт

Нежнейший паштет с грибами и сыром, восхитительный рецепт.
Решили удивить гостей вкусной закуской, тогда наш рецепт точно для вас. Чтобы гости были в восторге, предлагаем приготовить грибной паштет с сыром.
Такую закуску можно использовать для утренних бутербродов.
Обязательно подаем грибной паштет с вкусной гренкой или свежим багетом.
Паштет с грибами и сыром - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 400 гр
- Сыр плавленый - 1 шт
- Сливочное масло - 50 гр
- Хлеб белый - 1 кусочек
- Лук
- Чеснок - по вкусу
Лук мелко нарезаем и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета.
В это время чистим грибы и нарезаем небольшими кусочками, добавляем к луку.
Грибы желательно жарить под крышкой, чтобы они не стали сухими.
Охлаждаем грибы с луком.
Сливочное масло можно растопить, а плавленый сырок порезать кубиками.
В кухонный комбайн или блендер отправляем грибы, сливочное масло, плавленный сырок, белый хлеб.
Добавить соль по вкусу и специи (перец, мускатный орех).
Взбить все до однородного состояния.
Готовый паштет получается очень вкусным, если оставить его на 30 минут в холодильнике.
Подготовить гренки на гриле или в духовке и намазать грибным паштетом.
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