Самый вкусный нежинский салат из огурцов на зиму пальчики оближешь: простой рецепт

Нежинский салат из огурцов на зиму / goodfon.ru

Зимой всегда хочется вкусной и хрустящей закуски, которая может быть под рукой. Предлагаем вам простейший рецепт нежинского салата на зиму из огурцов и укропа.

Хрустящие огурцы и аромат укропа, то что нужно в снежную зиму.

Всего несколько минут вашего времени, и нежнейший салат из огурцов с укропом будет уже на вашем столе.

Нежинский салат прекрасно подойдет и на праздничный стол, и в качестве закуски к гарниру.

Салат нежинский - простой и классический рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 12 шт среднего размера

Лук - 4 шт

Соль - 1 столовая ложка

Сахар - 1 столовая ложка

Уксус - 3 столовые ложки

Лавровый лист - 6 шт

Укроп

Лук почистить и порезать мелкими кубиками.

Огурцы выбираем не сильно маленькие, чтобы салат был красивым.

Помыть огурцы на нежинский салат, порезать кружочками.

Укроп, можно добавить и петрушку, помыть и порубить. Если под рукой есть блендер, можно зелень взбить с солью. В чистые банки положить зелень, горошки перца, соль, сахар, влить уксус.

Далее наполняем банку огурцами, луком, зеленью.

Наверх отправить лавровый лист.

Вскипятить воду и залить очень аккуратно нежинский салат в банке.

Прикрыть банки крышкой на 8 минут.

Сразу закрыть их и дать полностью остыть под полотенцем.

Нежинский салат можно подавать к столу и заправить домашним маслом.

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