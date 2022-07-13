Самый вкусный нежинский салат из огурцов на зиму пальчики оближешь: простой рецепт

Нежнейший салат из огурцов на зиму с укропом.
Зимой всегда хочется вкусной и хрустящей закуски, которая может быть под рукой. Предлагаем вам простейший рецепт нежинского салата на зиму из огурцов и укропа.
Хрустящие огурцы и аромат укропа, то что нужно в снежную зиму.
Всего несколько минут вашего времени, и нежнейший салат из огурцов с укропом будет уже на вашем столе.
Нежинский салат прекрасно подойдет и на праздничный стол, и в качестве закуски к гарниру.
Салат нежинский - простой и классический рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 12 шт среднего размера
- Лук - 4 шт
- Соль - 1 столовая ложка
- Сахар - 1 столовая ложка
- Уксус - 3 столовые ложки
- Лавровый лист - 6 шт
- Укроп
Лук почистить и порезать мелкими кубиками.
Огурцы выбираем не сильно маленькие, чтобы салат был красивым.
Помыть огурцы на нежинский салат, порезать кружочками.
Укроп, можно добавить и петрушку, помыть и порубить. Если под рукой есть блендер, можно зелень взбить с солью. В чистые банки положить зелень, горошки перца, соль, сахар, влить уксус.
Далее наполняем банку огурцами, луком, зеленью.
Наверх отправить лавровый лист.
Вскипятить воду и залить очень аккуратно нежинский салат в банке.
Прикрыть банки крышкой на 8 минут.
Сразу закрыть их и дать полностью остыть под полотенцем.
Нежинский салат можно подавать к столу и заправить домашним маслом.
Читайте также:
- Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецепт
- Самый вкусный и очень сладкий джем на зиму: быстрый рецепт изысканного варенья
- Превосходный и самый вкусный салат на зиму: быстрый рецепт консервации