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Шашлык уплетут за секунду: секретный рецепт сочного и ароматного мяса, и соус никакой не нужен

26 марта 2023, 11:58
Готовим лучший рецепт шашлыка из свинины. Невероятный рецепт маринада для шашлыка, который превращает мясо в сочное блюдо.
Время приготоления Время приготовления: 180 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
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Шашлык из свинины рецепт / ua.depositphotos.com

Весной всегда хочется выбраться на природу и побаловать себя и близких вкусным шашлыком. Чтобы рецепт вашего сочного мясо просили все, готовьте шашлык только так.

Изумительный рецепт шашлыка на молоке, который станет изюминкой вашего отдыха.

Мясо для шашлыка желательно выбирать свинину или телятину. Также к шашлыку советуем замариновать овощи в сметане.

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Сочный Шашлык на молоке - рецепт

Вам понадобится:

  • Мясо для шашлыка - 1,5-2 кг
  • Молоко - 1 л
  • Лук - 2 шт
  • Соль, специи - по вкусу

Мясо помыть, обсушить, удалить прожилки.

Порезать свинину на шашлык небольшими кусочками.

Переложить мясо в большую миску.

Шашлык посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Залить молоком мясо, накрыть пищевой пленкой и отправить мариноваться в холодильник на 3-4 часа.

Жарить шашлык до золотистой и хрустящей корочки.

Шашлык маринад рецепт
Шашлык маринад рецепт / pixabay

Лучший рецепт шашлыка

Вам понадобится:

  • Свинина ошеек - до 2 кг
  • Сметана 20% - 1 стакан
  • Легкий майонез и горчица - 50 гр
  • Чеснок
  • Петрушка, укроп
  • Лук
  • Соль, специи

Майонез, горчицу и сметану смешать и посолить.

Мясо помыть, порезать кусочками и переложить в кастрюлю.

Залить соусом мясо на шашлык, посолить и добавить специи.

Чеснок почистить и измельчить. Добавить к мясу.

Порезать лук, укроп и петрушку, отправить к шашлыку и хорошо его перемешать, чтобы мясо на шашлык замариновалось.

Мариновать мясо на шашлык по такому рецепту 2 часа. После можно жарить.

Шашлык получается очень сочным, и никакого соуса готовить не нужно.

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